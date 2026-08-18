 Reconstrucción en Cali tras terremoto: tiempo estimado
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Terremoto en Colombia: ¿Cuánto tardará la reconstrucción en Cali?

El terremoto deja al menos 304 personas muertas en el país, 139 de ellas en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y una de las ciudades más golpeadas.

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Terremoto en Colombia, EFE
Terremoto en Colombia / FOTO: EFE
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La reconstrucción de la ciudad de Cali tras el terremoto de magnitud 7,4 que devastó parte de Colombia la semana pasada puede durar unos tres años, aseguró el alcalde Alejandro Eder.

"Estamos viviendo (...) una emergencia que durará unos tres años. Estamos en fase de atención a las víctimas, pero luego tenemos que reconstruir a Cali: una Cali resiliente, una Cali incluyente, una Cali con futuro, una Cali para los jóvenes. Cali saldrá más fuerte, saldremos adelante", dijo Eder a EFE.

El terremoto deja al menos 304 personas muertas en el país, 139 de ellas en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y una de las ciudades más golpeadas por el sismo, según el Instituto de Medicina Legal (IML), pese a que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, rebajó a 289 la cifra de fallecidos en una alocución anoche al país.

El mandatario local aseguró que la emergencia entra en una nueva fase centrada en la atención de los damnificados y la recuperación de la ciudad luego de los esfuerzos iniciales en la búsqueda y rescate.

"Al principio, una sola misión: salvar vidas", señaló el alcalde, quien explicó que en los lugares donde colapsaron edificios las autoridades pasaron, después de la primera semana, de las labores de búsqueda a la extracción de víctimas mortales.

La atención se concentra ahora también en las miles de personas afectadas por el terremoto.

"Ha sido una semana evidentemente muy difícil, se ha requerido de ayudar mucho y estar atento a la población. En este momento solo tengo esa preocupación: que esos caleños y esas caleñas estén bien", manifestó Eder.

Más de treinta dependencias de la Alcaldía han sido habilitadas para atender la emergencia y la Secretaría de Infraestructura ha retirado hasta ahora 25.032 toneladas de escombros.

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Terremoto en Colombia - EFE

Servicios públicos

Uno de los principales desafíos después del terremoto fue recuperar los servicios públicos, especialmente la energía eléctrica.

El sismo dejó 350.000 usuarios sin electricidad, equivalentes a más de un 50 %, y sacó de servicio 44 circuitos eléctricos.

Según el gerente de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Roger Mina, la respuesta de los equipos técnicos permitió que, en menos de dos días, un 99 % de los usuarios de Cali tuviera nuevamente normalizado el servicio de energía eléctrica.

La conectividad también se convirtió en una herramienta clave durante la emergencia.

"Desde Emcali instalamos doce puntos móviles de conexión satelital a internet en distintos sectores de Cali para facilitar las comunicaciones de los rescatistas y de las familias afectadas. Cuando Cali lo necesita estamos ahí", afirmó Mina a EFE.

El restablecimiento de estos servicios permitió avanzar en la atención de las comunidades mientras continuaban las labores de rescate, remoción de escombros y evaluación de las estructuras afectadas.

Solidaridad

El alcalde destacó también la ayuda internacional y nacional recibida durante la emergencia.

"Cali ha recibido ayudas y apoyos de El Salvador, Perú, México y EE. UU. a través del Gobierno; también de Bogotá, de otras ciudades, pero sobre todo de los caleños, que han sido muy generosos", afirmó.

La Alcaldía habilitó espacios de coordinación para organizar la recepción de alimentos, ayudas humanitarias y otros elementos destinados a las familias afectadas.

La dimensión de la tragedia también ha afectado emocionalmente a quienes están al frente de la respuesta. Eder reconoció que, aunque su prioridad como gobernante ha sido mantener el foco en salvar vidas, existen momentos en los que la carga emocional pesa.

"Uno no puede perder el objetivo principal, que es salvar vidas. No hay nada más importante para un gobernante que salvaguardar la vida. Ahora bien, evidentemente hay momentos en los que uno se quiebra", reconoció.

Para el alcalde, la emergencia apenas comienza y el reto será reconstruir una ciudad que no solo recupere lo perdido, sino que aproveche el proceso para transformarse.

*Con información de EFE

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