Shakira visita Colombia tras el terremoto: apoyo a comunidades

Shakira visitó Quibdó, en el oeste de Colombia, y se comprometió a reconstruir al menos 10 escuelas destruidas tras el sismo de magnitud 7.4 que sacudió la región el pasado 10 de agosto.
La catástrofe dejó más de 287 muertos, más de 26,000 viviendas destruidas y afectó a cientos de escuelas en una de las zonas más pobres del país.
Durante su recorrido por escuelas dañadas, Shakira expresó su preocupación por el futuro educativo de los niños damnificados:
"Lo que más me preocupa es que, cuando pase el estado de emergencia, muchas escuelas queden sin reconstruir y que los niños no puedan regresar al colegio. Aquí no hay conectividad ni alternativas para estudiar desde casa. Cada día sin clases es un día perdido para su futuro", dijo a medios locales.
Shakira llegó acompañada de Howard Buffett, hijo del magnate Warren Buffett, quien colabora habitualmente con la Fundación Pies Descalzos de la cantante a través de la Fundación Howard G. Buffett.
Ambas fundaciones liderarán la reconstrucción en conjunto. Además, Global Citizen y Live Nation comprometieron donaciones de 500,000 dólares cada una para apoyar la causa.
El impacto del sismo en el Chocó fue devastador: más de 3,100 viviendas destruidas y al menos 265 centros educativos afectados, según el último informe oficial. El gobierno colombiano mantiene como desaparecidas a 194 personas, aunque fuentes alternativas elevan la cifra a más de 4,100.
Compromiso con la educación
Shakira, quien lleva más de dos décadas trabajando por la educación en el Chocó con dos escuelas gestionadas por su fundación, afirmó:
"El departamento del Chocó ha estado abandonado a su suerte, pero sabemos que es posible avanzar. Vale la pena invertir en educación".
La artista también anunció que dedicará esfuerzos a reconstruir una universidad tecnológica local y adelantó que su compromiso es permanecer al lado de las comunidades afectadas: "No vamos a soltar de la mano a los chocoanos hasta que cada uno pueda volver a clases y retomar una vida normal".
La región del Chocó, habitada mayoritariamente por comunidades indígenas y afrocolombianas, enfrenta obstáculos de comunicación y transporte que dificultan la evaluación de los daños y la llegada de ayuda. Se estima que el 80% de sus 600,000 habitantes vive en condiciones de pobreza.
El compromiso de Shakira se suma al de otros artistas y organizaciones. Marc Anthony y Chayanne participaron en un concierto benéfico en Miami para recaudar fondos, mientras que Karol G anunció que igualará las donaciones de sus fanáticos a su Fundación Con Cora y se unirá a otros artistas en un evento benéfico próximo en Bogotá.
La Federación Colombiana de Fútbol y la Confederación Sudamericana de Fútbol destinaron un millón de dólares al fondo de recuperación "Colombia, un corazón".
El paso del sismo también ha motivado acciones filantrópicas similares en Venezuela, donde Global Citizen y la FIFA han comprometido recursos para la reconstrucción educativa tras los recientes terremotos.