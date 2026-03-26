Claro Guatemala Mejora Educación Universitaria con Tecnología

Claro Guatemala impulsa la educación superior tecnológica del país entregando computadoras, módems e Internet móvil sin costo a estudiantes universitarios destacados. Este esfuerzo, realizado a través de su programa Conectando la Educación, busca transformar la vida académica y profesional de jóvenes becados en instituciones de educación superior, al brindarles acceso a recursos tecnológicos de última generación durante toda su carrera universitaria.
En una muestra de su interés por fortalecer la competitividad y el alto desempeño de la juventud guatemalteca, Claro lleva adelante acciones enfocadas en la formación como una prioridad para el desarrollo sostenible. El programa beneficia a alumnos seleccionados por su alto rendimiento académico y por estar inscritos en programas de becas, dotándolos con computadoras nuevas, módems y conectividad a Internet móvil por un periodo de cinco años.
El año pasado, la Universidad del Istmo fue la primera en recibir estos beneficios. Las autoridades eligieron a estudiantes becados con sobresaliente desempeño académico para que pudieran optimizar sus conocimientos, concluir sus estudios y convertirse en agentes de cambio dentro de sus comunidades.
En la segunda entrega realizada, la alianza entre Claro y la Universidad del Istmo se fortaleció. Willy Andreatta, gerente de mercadeo de Claro Guatemala, destacó que ambas instituciones comparten la misma visión de fomentar la transformación digital y el desarrollo académico tanto en Guatemala como en la región, gracias al acceso a tecnología avanzada.
Equipamiento integral para carreras de alta demanda
El programa Conectando la Educación contempla la entrega anual de computadoras nuevas con especificaciones avanzadas, junto con módems y tarjetas SIM para Internet móvil. Los estudiantes beneficiados cursan carreras como Ingeniería en Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería en Sistemas, Ciencias de la Computación, Psicología Clínica, International Business e International Marketing Management.
La iniciativa responde a la convicción de Claro de que invertir en educación es clave para el progreso sostenible de los países, y destaca el papel de la juventud como motor de desarrollo. Andreatta reiteró que la empresa está comprometida con crear oportunidades que permitan que el talento joven despliegue su máximo potencial y contribuya a construir un entorno más próspero.
Impacto directo en la excelencia académica
Por su parte, Francisco Mejía, rector de la Universidad del Istmo, subrayó la importancia de este aporte: "Lo que hoy reciben nuestros estudiantes de manos de Claro Guatemala —computadoras, módems, conectividad— es un instrumento al servicio de un propósito: comprender mejor, investigar más, construir argumentos sólidos y decisiones bien fundamentadas". Para Mejía, la excelencia académica surge cuando los estudiantes talentosos cuentan con las condiciones adecuadas para desarrollarse plenamente.
Con este programa, Claro reafirma su papel como aliado estratégico para los jóvenes universitarios del país y su compromiso con el futuro, al promover el acceso a la tecnología y el aprendizaje continuo desde el inicio hasta el final de la formación profesional.