 Claro Guatemala Mejora Educación Universitaria con Tecnología
Empresas

Claro Guatemala impulsa futuro educativo con herramientas tecnológicas a estudiantes universitarios

Claro Guatemala proporciona herramientas tecnológicas gratuitas a estudiantes sobresalientes, reforzando el desarrollo académico y la transformación digital en el país.

Compartir:
Claro Guatemala impulsa futuro educativo con herramientas tecnológicas a estudiantes universitarios, Alejandro Meoño
Claro Guatemala impulsa futuro educativo con herramientas tecnológicas a estudiantes universitarios / FOTO: Alejandro Meoño

Claro Guatemala impulsa la educación superior tecnológica del país entregando computadoras, módems e Internet móvil sin costo a estudiantes universitarios destacados. Este esfuerzo, realizado a través de su programa Conectando la Educación, busca transformar la vida académica y profesional de jóvenes becados en instituciones de educación superior, al brindarles acceso a recursos tecnológicos de última generación durante toda su carrera universitaria.

En una muestra de su interés por fortalecer la competitividad y el alto desempeño de la juventud guatemalteca, Claro lleva adelante acciones enfocadas en la formación como una prioridad para el desarrollo sostenible. El programa beneficia a alumnos seleccionados por su alto rendimiento académico y por estar inscritos en programas de becas, dotándolos con computadoras nuevas, módems y conectividad a Internet móvil por un periodo de cinco años.

Foto embed
Estudiantes destacados reciben computadoras y módems - Alejandro Meoño

El año pasado, la Universidad del Istmo fue la primera en recibir estos beneficios. Las autoridades eligieron a estudiantes becados con sobresaliente desempeño académico para que pudieran optimizar sus conocimientos, concluir sus estudios y convertirse en agentes de cambio dentro de sus comunidades.

En la segunda entrega realizada, la alianza entre Claro y la Universidad del Istmo se fortaleció. Willy Andreatta, gerente de mercadeo de Claro Guatemala, destacó que ambas instituciones comparten la misma visión de fomentar la transformación digital y el desarrollo académico tanto en Guatemala como en la región, gracias al acceso a tecnología avanzada.

Equipamiento integral para carreras de alta demanda

El programa Conectando la Educación contempla la entrega anual de computadoras nuevas con especificaciones avanzadas, junto con módems y tarjetas SIM para Internet móvil. Los estudiantes beneficiados cursan carreras como Ingeniería en Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería en Sistemas, Ciencias de la Computación, Psicología Clínica, International Business e International Marketing Management.

La iniciativa responde a la convicción de Claro de que invertir en educación es clave para el progreso sostenible de los países, y destaca el papel de la juventud como motor de desarrollo. Andreatta reiteró que la empresa está comprometida con crear oportunidades que permitan que el talento joven despliegue su máximo potencial y contribuya a construir un entorno más próspero.

Foto embed
Claro Guatemala impulsa futuro educativo con herramientas tecnológicas a estudiantes universitarios - Alejandro Meoño

Impacto directo en la excelencia académica

Por su parte, Francisco Mejía, rector de la Universidad del Istmo, subrayó la importancia de este aporte: "Lo que hoy reciben nuestros estudiantes de manos de Claro Guatemala —computadoras, módems, conectividad— es un instrumento al servicio de un propósito: comprender mejor, investigar más, construir argumentos sólidos y decisiones bien fundamentadas". Para Mejía, la excelencia académica surge cuando los estudiantes talentosos cuentan con las condiciones adecuadas para desarrollarse plenamente.

Con este programa, Claro reafirma su papel como aliado estratégico para los jóvenes universitarios del país y su compromiso con el futuro, al promover el acceso a la tecnología y el aprendizaje continuo desde el inicio hasta el final de la formación profesional.

En Portada

Congreso aplaza debate sobre combustibles hasta después de Semana Santat
Nacionales

Congreso aplaza debate sobre combustibles hasta después de Semana Santa

03:52 PM, Mar 26
Alta Verapaz: Niño muere cuando se dirigía a la escuelat
Nacionales

Alta Verapaz: Niño muere cuando se dirigía a la escuela

02:37 PM, Mar 26
El Salvador prolonga por 30 días más el régimen de excepciónt
Internacionales

El Salvador prolonga por 30 días más el régimen de excepción

02:26 PM, Mar 26
Bolivia deja sin Mundial a Surinam y está a un triunfo del gran objetivo t
Deportes

Bolivia deja sin Mundial a Surinam y está a un triunfo del gran objetivo

06:29 PM, Mar 26
Así quedan las finales de la repesca mundialista UEFA t
Deportes

Así quedan las finales de la repesca mundialista UEFA

05:54 PM, Mar 26

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026IránEstados Unidos#liganacionalNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Emisoras  Escúchanos