 Keiko Fujimori jura como presidenta de Perú
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Keiko Fujimori jura como presidenta de Perú

Fujimori juró el cargo de presidenta con el compromiso de preservar “la soberanía nacional, la libertad y la democracia”.

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Keiko Fujimori jura como presidenta de Perú, EFE
Keiko Fujimori jura como presidenta de Perú / FOTO: EFE
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La derechista Keiko Fujimori juró este martes como presidenta de Perú para el quinquenio 2026-2031, acto con el que asume oficialmente el cargo para el que fue elegida en las recientes elecciones, en las que se impuso en la segunda vuelta por una ajustada diferencia de menos de 50 mil votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) inauguró así su periodo presidencial en una ceremonia en el pleno del Congreso que escenificó el retorno del fujimorismo al Gobierno de Perú después de que, hace casi 26 años, su padre dimitiera por fax desde Japón tras destaparse un gigantesco escándalo de corrupción en su administración.

La primera mujer en ser elegida presidenta de Perú llegó al Palacio Legislativo tras haber mantenido previamente reuniones con los presidentes y delegados de los países que asisten la ceremonia, entre ellos el rey de España, Felipe VI, y ocho presidentes de países de América Latina.

Fujimori juró el cargo de presidenta con el compromiso de preservar "la soberanía nacional, la libertad y la democracia".

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Keiko Fujimori jura como presidenta de Perú - EFE

"Juro que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes de Perú. Velaré por la integridad física y moral de todos los peruanos, en especial de quienes han sido históricamente postergados", dijo la flamante mandataria peruana.

"Respetando la libertad de culto, reconoceré la importancia de la Iglesia católica en la formación cultural y moral de Perú. Trabajaré por un país seguro, próspero y unido".

Keiko Fujimori, presidenta de Perú

Tras el juramento, Fujimori recibió la banda presidencial de manos de su segundo vicepresidente, Miguel Ángel Torres, en su calidad de presidente del Senado.

Seguidamente, Fujimori ofreció su primer discurso como jefa de Estado para anunciar las primeras medidas que tomará en su mandato.

El primer vicepresidente, Luis Galarreta, ejercerá de primer ministro, mientras que la cartera de Relaciones Exteriores estará en manos del periodista y excandidato presidencial Carlos Espá, quien respaldó a Fujimori en la segunda vuelta, y la de Economía y Finanzas la asumirá Elmer Cuba, quien ha sido parte de la junta directiva del Banco Central (2016-2020).

*Con información de EFE

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