 Sismos dejan un muerto, heridos y daños en viviendas de Perú

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Finalizado
France FRA
18/07 15:00 HS
England ENG
Finalizado
Spain SPA
19/07 13:00 HS
Argentina ARG
Internacionales

Dos sismos dejan un muerto, 11 heridos y daños en viviendas de Perú

Dos sismos causan daños en viviendas, escuelas y carreteras de Junín.

Compartir:
Junín reporta un muerto, 11 heridos y daños tras dos sismos., Redes sociales.
Junín reporta un muerto, 11 heridos y daños tras dos sismos. / FOTO: Redes sociales.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Dos sismos registrados la noche del sábado en la región de Junín, en el centro de Perú, dejaron al menos una persona fallecida, 11 heridas y daños en viviendas, centros de salud, escuelas y carreteras, según un balance preliminar de las autoridades.

Los movimientos telúricos tuvieron como epicentro la provincia de Chupaca, ubicada a unos 300 kilómetros al este de Lima. El primero alcanzó una magnitud de 5.1 y tuvo una profundidad de 24 kilómetros, mientras que el segundo, de magnitud 3.7, se registró a 18 kilómetros de profundidad, de acuerdo con el Centro Sismológico Nacional.

Confirman una persona fallecida 

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Luis Vásquez, confirmó la muerte de una persona en la localidad de Chumbivilcas y reportó 11 heridos. Sin embargo, las autoridades también analizan versiones de testigos que mencionan un número mayor de víctimas, entre ellas 12 posibles fallecidos, aunque esa información aún no ha sido confirmada oficialmente.

Los primeros informes de daños señalan afectaciones en viviendas, establecimientos de salud, centros educativos, locales públicos y tramos de carretera. Videos compartidos en redes sociales y testimonios de habitantes muestran el colapso de algunas viviendas construidas con adobe, material utilizado con frecuencia en comunidades de la región andina.

Equipos de emergencia y funcionarios continúan con las labores de evaluación en las zonas afectadas para determinar la magnitud de los daños y atender a las personas damnificadas.

Las autoridades mantienen el balance como preliminar mientras avanzan las inspecciones y la recopilación de información en las comunidades afectadas por los movimientos telúricos.

En Portada

Insivumeh reporta 206 réplicas del temblor de 7.4 del viernest
Nacionales

Insivumeh reporta 206 réplicas del temblor de 7.4 del viernes

08:00 AM, Jul 19
Capturan al presunto responsable de un parricidio en zona 16t
Nacionales

Capturan al presunto responsable de un parricidio en zona 16

07:15 AM, Jul 19
Tres semanas bajo los escombros: rescatistas encuentran con vida a un gato en Venezuelat
Internacionales

Tres semanas bajo los escombros: rescatistas encuentran con vida a un gato en Venezuela

08:04 AM, Jul 19
Video capta ataque armado que deja dos fallecidos en San Miguel Dueñast
Nacionales

Video capta ataque armado que deja dos fallecidos en San Miguel Dueñas

08:27 AM, Jul 19
Actor de Televisa sorprende al incursionar en la albañileríat
Farándula

Actor de Televisa sorprende al incursionar en la albañilería

08:56 AM, Jul 19

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinauniversofutbolGuatemalaEstados UnidosMessiFIFAInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar