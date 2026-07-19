Sismos dejan un muerto, heridos y daños en viviendas de Perú

Dos sismos registrados la noche del sábado en la región de Junín, en el centro de Perú, dejaron al menos una persona fallecida, 11 heridas y daños en viviendas, centros de salud, escuelas y carreteras, según un balance preliminar de las autoridades.
Los movimientos telúricos tuvieron como epicentro la provincia de Chupaca, ubicada a unos 300 kilómetros al este de Lima. El primero alcanzó una magnitud de 5.1 y tuvo una profundidad de 24 kilómetros, mientras que el segundo, de magnitud 3.7, se registró a 18 kilómetros de profundidad, de acuerdo con el Centro Sismológico Nacional.
Confirman una persona fallecida
El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Luis Vásquez, confirmó la muerte de una persona en la localidad de Chumbivilcas y reportó 11 heridos. Sin embargo, las autoridades también analizan versiones de testigos que mencionan un número mayor de víctimas, entre ellas 12 posibles fallecidos, aunque esa información aún no ha sido confirmada oficialmente.
Los primeros informes de daños señalan afectaciones en viviendas, establecimientos de salud, centros educativos, locales públicos y tramos de carretera. Videos compartidos en redes sociales y testimonios de habitantes muestran el colapso de algunas viviendas construidas con adobe, material utilizado con frecuencia en comunidades de la región andina.
Equipos de emergencia y funcionarios continúan con las labores de evaluación en las zonas afectadas para determinar la magnitud de los daños y atender a las personas damnificadas.
Las autoridades mantienen el balance como preliminar mientras avanzan las inspecciones y la recopilación de información en las comunidades afectadas por los movimientos telúricos.