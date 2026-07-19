 Actor de Televisa sorprende al incursionar en la albañilería

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Farándula

Actor de Televisa sorprende al incursionar en la albañilería

Famoso actor de telenovelas revela su nueva faceta como aprendiz de albañil.

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Actor de famosas telenovelas de Televisa ahora aprende el oficio de la albañilería., Redes sociales.
Actor de famosas telenovelas de Televisa ahora aprende el oficio de la albañilería. / FOTO: Redes sociales.
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El actor mexicano Eduardo Marbán, conocido por sus participaciones en producciones como La Rosa de Guadalupe y Nadie como tú, sorprendió a sus seguidores al mostrar una nueva faceta alejada de los sets de televisión. El joven artista comenzó a aprender el oficio de la albañilería y compartió imágenes de sus jornadas de trabajo en redes sociales.

Marbán, sobrino del reconocido actor Eduardo Capetillo, apareció utilizando herramientas de construcción y realizando distintas labores relacionadas con el oficio. Su decisión generó reacciones entre sus seguidores, especialmente porque el actor no ocultó su nueva actividad ni mostró temor a las críticas.

A través de sus plataformas digitales, el joven aseguró que está dispuesto a aprender y trabajar en cualquier actividad honrada. También cuestionó los prejuicios hacia los oficios que requieren esfuerzo físico y defendió la importancia de ganarse la vida de manera digna.

Pena robar y que te cachen, pena ser narcotraficante. Yo tengo dos manitas, dos pies y puedo trabajar de lo que sea", expresó el actor en uno de los videos publicados durante su proceso de aprendizaje.

¿Se retira de la actuación?

La nueva faceta de Marbán también generó dudas entre sus seguidores sobre un posible retiro de la actuación. Sin embargo, el artista aclaró que no tiene previsto abandonar su carrera en la televisión y que su incursión en la construcción responde a un interés personal por adquirir nuevas habilidades.

El actor explicó que aprender albañilería representa una oportunidad para desarrollarse en otro ámbito y adquirir conocimientos útiles para la vida cotidiana. Su postura fue recibida con mensajes de apoyo y admiración por parte de usuarios que destacaron su disposición para trabajar y comenzar desde cero en un oficio distinto al que ejerce frente a las cámaras.

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