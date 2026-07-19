PNC concluye el “plan de seguridad mundialista”

La Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC) informó que este domingo, 19 de julio de 2026, dio por finalizado su "plan de seguridad mundialista. La entidad aseguró que han concluido de manera exitosa en todo el territorio nacional los operativos realizados en este contexto, alcanzando varios resultados.
Dentro de las acciones preventivas exitosas, la PNC informó que se desarrolló un plan estratégico que incluyó un despliegue policial en rutas, plazas y zonas de alta concentración. Según las fuerzas de seguridad, con esas accione se logró la contención efectiva de riesgos, evitando incidentes mayores y accidentes de tránsito que pusieran en peligro la vida y los bienes de los guatemaltecos.
Asimismo, la PNC destacó que el plan de seguridad mundialista logró cero impunidad, porque se realizaron intervenciones directas realizadas al cierre de estas operaciones. "la PNC actuó con firmeza en contra de la irresponsabilidad", aseguró la PNC.
La entidad agregó que, aquellos individuos que promovieron accidentes e incidentes debido a la imprudencia y el irrespeto a la ley, fueron capturados de manera inmediata. "Hoy, los responsables se encuentran en los tribunales correspondientes y juzgados competentes enfrentando la justicia", afirmó la PNC.
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Plan de seguridad mundialista llama a la prevención
Al concluir este plan, la PNC recordó a la población que el abuso de bebidas alcohólicas sigue siendo un causal de muerte debido a siniestros viales y riñas. Por tal motivo, la vigilancia y la prevención continuarán de forma permanente dentro de nuestros patrullajes habituales, destacaron.
Desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, la PNC decomisó 617 armas de fuego, capturó a 220 pilotos por conducir en estado de ebriedad y detuvo a 36 personas por hacer disparos al aire sin causa justificada.
La PNC agradeció el civismo de los ciudadanos que celebraron con responsabilidad y reiteró que se mantendrá firme en las calles para garantizar el orden y la paz social.