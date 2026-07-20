¿Quién ganará el Balón de Oro tras el Mundial 2026?

Con España como campeona del Mundial 2026, la página oficial del Balón de Oro aclara que el título más importante del fútbol no garantiza el premio individual.

El Mundial 2026 llegó a su fin con España levantando el título de campeón del mundo, pero el desenlace del torneo también abrió el debate sobre quién merece conquistar el próximo Balón de Oro. En medio de las especulaciones, la página oficial del galardón publicó un análisis bajo el llamativo título: "¿Se puede ganar el Balón de Oro sin haber conquistado el Mundial?", acompañado de una imagen de Lionel Messi. Aunque la elección de la portada despertó todo tipo de interpretaciones, el contenido del artículo se centra en los antecedentes históricos y las estadísticas que han marcado la relación entre ambos reconocimientos.

La publicación repasa los casos de futbolistas que lograron conquistar el Mundial y el Balón de Oro en el mismo ciclo. Bobby Charlton (1966), Paolo Rossi (1982) y Lothar Matthäus (1990) fueron los primeros en conseguir ese doblete. Sin embargo, el análisis pone especial énfasis en el período posterior a 1995, cuando el Balón de Oro dejó de estar restringido a jugadores europeos para convertirse en un premio de alcance mundial. Desde entonces, Zinédine Zidane (1998), Ronaldo (2002) y Fabio Cannavaro (2006) confirmaron la tendencia al ganar ambos reconocimientos, aunque los años posteriores demostraron que levantar la Copa del Mundo no es un requisito indispensable.

¿Quién será el nuevo Balón de Oro?

Los ejemplos más recientes respaldan esa afirmación. En 2010, Lionel Messi fue elegido como el mejor futbolista del año pese a que España conquistó el Mundial con Andrés Iniesta y Xavi como protagonistas. Cuatro años después, Cristiano Ronaldo obtuvo el premio por encima del propio Messi, finalista en Brasil 2014, y del alemán Manuel Neuer, campeón del mundo. En 2018, Luka Modrić también rompió la tendencia al imponerse tras llevar a Croacia hasta la final. No fue sino hasta la edición posterior al Mundial de Catar 2022 cuando un campeón del mundo volvió a quedarse con el Balón de Oro, gracias al título conseguido por Lionel Messi con Argentina.

Con estos antecedentes, el escenario rumbo al Balón de Oro vuelve a estar completamente abierto. Si bien la conquista del Mundial suele fortalecer la candidatura de los futbolistas más destacados, la historia demuestra que el desempeño durante toda la temporada continúa siendo el factor decisivo. Como concluye la propia página oficial del premio: "Para ganarlo, hay que haber sido el mejor jugador de la temporada, no solo del Mundial". Esa premisa será la que, una vez más, termine definiendo al próximo ganador del máximo reconocimiento individual del fútbol.

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025 - Agencia EFE

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