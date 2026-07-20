 Manifestantes mantienen presencia en las afueras del Congreso
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Manifestantes mantienen presencia en las afueras del Congreso

Las autoridades de tránsito compartieron las vías alternas debido a este cierre.

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Manifestantes mantienen presencia en el perímetro del Congreso., PMT capitalina/Montejo
Manifestantes mantienen presencia en el perímetro del Congreso. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
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Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala confirmaron que este lunes, 20 de julio, se mantienen manifestaciones en el perímetro de la sede del Congreso de la República, lo cual ha generado un impacto en la circulación vehicular.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, explicó que un grupo de ciudadanos permanece sobre la 8ª avenida y 9ª calle de la zona 1. Mientras que otro más se encuentra en la 10ª calle yendo hacia la 7ª avenida, en ese mismo sector.

Las personas que llevan a cabo estos plantones se encuentran haciendo una serie de requerimientos a diferentes bancadas del Congreso, principalmente por temas de aprobación de normativas.

Vías alternas

El funcionario municipal compartió que los usuarios pueden optar por tomar otras rutas para reducir el impacto que genera el cierre de ciertos tramos debido a la presencia de los manifestantes.

Señaló que se pueden tomar como vías alternas las siguientes áreas de la zona 1:

  • 3ª, 4ª y 5ª avenidas.
  • 9ª, 10ª, 11ª y 12ª avenidas.

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