 Precios de combustibles con nuevo aumento
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Precios de combustibles con nuevo aumento; diésel supera los Q45

El galón de diésel alcanzó su máximo histórico, mientras en el Congreso continúa sin ser aprobado el nuevo subsidio propuesto por el Ejecutivo.

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Foto: Edwin Bercián/EU
El diésel reportará una rebaja importante si la iniciativa de Arévalo entra en vigor. / FOTO: ArchivoEU.
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Los guatemaltecos se sorprendieron este miércoles 19 de agosto al encontrar nuevos precios en los combustibles, luego de que varios centros de servicio realizaran ajustes después de las 6:00 de la mañana.

En las estaciones de servicio principalmente del departamento de Guatemala, en la modalidad de autoservicio, se observaron los siguientes precios:

•          Gasolina regular: Q39.29 por galón.

•          Gasolina superior: Q40.29 por galón.

•          Diésel: Q45.69 por galón.

En comparación con los precios registrados en el último monitoreo, la gasolina superior y la gasolina regular aumentaron Q0.30, mientras que el diésel registró un incremento de Q1.70 por galón.

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