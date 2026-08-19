Precios de combustibles con nuevo aumento

Los guatemaltecos se sorprendieron este miércoles 19 de agosto al encontrar nuevos precios en los combustibles, luego de que varios centros de servicio realizaran ajustes después de las 6:00 de la mañana.
En las estaciones de servicio principalmente del departamento de Guatemala, en la modalidad de autoservicio, se observaron los siguientes precios:
• Gasolina regular: Q39.29 por galón.
• Gasolina superior: Q40.29 por galón.
• Diésel: Q45.69 por galón.
En comparación con los precios registrados en el último monitoreo, la gasolina superior y la gasolina regular aumentaron Q0.30, mientras que el diésel registró un incremento de Q1.70 por galón.