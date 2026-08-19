Trasladan a 11 reos de cárcel de Zacapa durante operativo para desarticular estructura criminal

Autoridades trasladaron a 11 reos del Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres "Los Jocotes", ubicada en el departamento de Zacapa, durante un operativo enfocado en frenar la coordinación de actividades delictivas y fortalecer la seguridad interna en la prisión.
La acción incluyó la identificación y el traslado de privados de libertad hacia otros centros penitenciarios del país, como Matamoros y granjas de cumplimiento de condena. Segúnl as autoridades, el objetivo es tener mayor control sobre los internos y evitar que organicen extorsiones o hechos violentos desde las celdas.
Durante el operativo, cada sector del penal fue inspeccionado por guardias del Grupo Élite del Sistema Penitenciario, en coordinación con agentes especializados de la Policía Nacional Civil y soldados del Ejército de Guatemala. Además, equipos de Binomios K-9, conformados por un guía y un perro policía, apoyaron en la detección de objetos ilícitos.
El Ministerio de Gobernación detalló que las acciones implementadas en la presente jornada forman parte de una estrategia orientada a recuperar y transformar la gestión penitenciaria, así como a debilitar la capacidad operativa y financiera de estructuras criminales mediante la incautación de celulares, dinero y otros artículos prohibidos.
Jorge López Dellachiessa, director general del Sistema Penitenciario, destacó que el operativo busca desarticular una estructura criminal que operaba desde el interior del centro. Subrayó que la Dirección General del Sistema Penitenciario mantendrá medidas firmes para reforzar el orden en las cárceles del país.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7