 Trasladan a 11 reos de cárcel de Zacapa durante operativo para desarticular estructura criminal
Nacionales

Trasladan a 11 reos de cárcel de Zacapa durante operativo para desarticular estructura criminal

La Dirección General del Sistema Penitenciario aseguró que mantendrá medidas firmes para reforzar el orden en las cárceles del país.

Compartir:
Personal militar participa en una requisa en la cárcel “Los Jocotes”, en Zacapa., Ejército de Guatemala
Personal militar participa en una requisa en la cárcel “Los Jocotes”, en Zacapa. / FOTO: Ejército de Guatemala
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Autoridades trasladaron a 11 reos del Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres "Los Jocotes", ubicada en el departamento de Zacapa, durante un operativo enfocado en frenar la coordinación de actividades delictivas y fortalecer la seguridad interna en la prisión.

La acción incluyó la identificación y el traslado de privados de libertad hacia otros centros penitenciarios del país, como Matamoros y granjas de cumplimiento de condena. Segúnl as autoridades, el objetivo es tener mayor control sobre los internos y evitar que organicen extorsiones o hechos violentos desde las celdas.

Durante el operativo, cada sector del penal fue inspeccionado por guardias del Grupo Élite del Sistema Penitenciario, en coordinación con agentes especializados de la Policía Nacional Civil y soldados del Ejército de Guatemala. Además, equipos de Binomios K-9, conformados por un guía y un perro policía, apoyaron en la detección de objetos ilícitos.

El Ministerio de Gobernación detalló que las acciones implementadas en la presente jornada forman parte de una estrategia orientada a recuperar y transformar la gestión penitenciaria, así como a debilitar la capacidad operativa y financiera de estructuras criminales mediante la incautación de celulares, dinero y otros artículos prohibidos.

Jorge López Dellachiessa, director general del Sistema Penitenciario, destacó que el operativo busca desarticular una estructura criminal que operaba desde el interior del centro. Subrayó que la Dirección General del Sistema Penitenciario mantendrá medidas firmes para reforzar el orden en las cárceles del país.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Precios de combustibles con nuevo aumento; diésel supera los Q45t
Nacionales

Precios de combustibles con nuevo aumento; diésel supera los Q45

12:09 PM, Ago 19
Caso CHN: Sala deja sin efecto arresto domiciliario de Pedro Duquet
Nacionales

Caso CHN: Sala deja sin efecto arresto domiciliario de Pedro Duque

01:49 PM, Ago 19
Trasladan a 11 reos de cárcel de Zacapa durante operativo para desarticular estructura criminalt
Nacionales

Trasladan a 11 reos de cárcel de Zacapa durante operativo para desarticular estructura criminal

02:12 PM, Ago 19
Conred inspecciona puente Periférico tras reportes de daños y grietast
Nacionales

Conred inspecciona puente Periférico tras reportes de daños y grietas

09:30 AM, Ago 19
El vicepresidente de la FIFA retira su apoyo a Infantinot
Deportes

El vicepresidente de la FIFA retira su apoyo a Infantino

12:32 PM, Ago 19

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados UnidosPNCFIFA#liganacionalSeguridadEE.UU.redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar