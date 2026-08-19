 El vicepresidente de la FIFA retira su apoyo a Infantino
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El vicepresidente de la FIFA retira su apoyo a Infantino

El húngaro Sándor Csányi retiró su respaldo a Infantino por el despido del jefe de operaciones Kevin Lamour y acusó al presidente de la FIFA de graves fallas de liderazgo y gestión.

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El húngaro Sándor Csányi retiró su respaldo a Gianni Infantino por el despido de Kevin Lamour - RR.SS.
El húngaro Sándor Csányi retiró su respaldo a Gianni Infantino por el despido de Kevin Lamour / FOTO: RR.SS.
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El vicepresidente de la FIFA Sándor Csányi retiró su respaldo al presidente del organismo, Gianni Infantino, luego de cuestionar duramente el despido de Kevin Lamour, director de operaciones de la entidad. El dirigente húngaro considera que la salida del ejecutivo, quien se había opuesto al plan para externalizar los derechos comerciales del Mundial mediante FIFA Forward Enterprise (FFE), fue la "gota que colma el vaso".

Csányi, quien además preside el Consejo de Administración del banco húngaro OTP Bank, envió una carta a Infantino en la que expresó su desacuerdo con la decisión. Según Bloomberg, el vicepresidente de la FIFA señaló que el despido de Lamour plantea serias dudas sobre la gestión del organismo. "El hecho de que el despido se haya desencadenado por sus críticas a la iniciativa mencionada anteriormente, la cual tú mismo admitiste al final que era errónea, apunta a graves deficiencias en el juicio profesional, los estándares éticos y las habilidades de liderazgo", escribió.

Infantino pierde credenciales en la FIFA

El dirigente húngaro también salió en defensa de Lamour y destacó su desempeño dentro de la FIFA. "Kevin (Lamour) hizo sus deberes de acuerdo con un alto estándar profesional y ético y, como un ejecutivo altamente competente, hizo contribuciones significativas a la transparencia en las operaciones de la organización", afirmó Csányi. La Federación Húngara de Fútbol, que también está bajo su presidencia, ya había calificado de "inaceptable" la iniciativa de FFE, aunque hasta ahora no había hecho pública una postura tan contundente respecto a Infantino.

Por su parte, Lamour envió una carta a los empleados de la FIFA tras su salida, según reveló la radio francesa RMC Sport. "Nunca olvidéis que en la vida no se trata de hacer lo que es fácil, sino de hacer lo que es justo. La gran mayoría de vosotros ha entendido esto y lo ha puesto en práctica en su trabajo", expresó. La posición de Csányi adquiere especial relevancia debido a que es uno de los ocho vicepresidentes de la FIFA y miembro del Consejo, principal órgano de toma de decisiones y encargado de elegir al presidente del organismo cada cuatro años.

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Infantino no descarta otro cambio histórico: FIFA debatirá ampliar el Mundial a 64 selecciones - EFE

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