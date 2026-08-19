Mourinho revela por qué Rodri no fichó por el Real Madrid

José Mourinho vivió este martes su acto de presentación como nuevo entrenador del Real Madrid, aunque decidió no comparecer ante los medios de comunicación. Sin embargo, el técnico portugués sí concedió una entrevista exclusiva a El Chiringuito, donde abordó distintos temas relacionados con el club y explicó uno de los movimientos que finalmente no se concretaron: el fichaje de Rodri Hernández.
La entrevista coincidió con un día especial para el mediocampista español, quien fue presentado como nuevo jugador del FC Barcelona. Mourinho reveló que el Real Madrid realizó una importante propuesta para intentar incorporarlo y que incluso mantuvo conversaciones con el futbolista. No obstante, las dudas que mostró Rodri terminaron influyendo en la decisión del entrenador portugués. "El Madrid hizo una gran oferta por Rodri, hablé un par de veces con él, y las dudas que ha tenido Rodri me han hecho dudar a mí", explicó Mourinho durante la conversación con Josep Pedrerol.
Mourinho confía en su plantilla
Pese a la frustrada incorporación de Rodri, Mourinho aseguró que considera cerrada la plantilla del conjunto merengue. "La plantilla la doy por cerrada, confío en mis jugadores", afirmó el técnico. Sin embargo, el mercado todavía podría deparar alguna novedad, ya que, según los reportes, el mediocampista del Racing de Santander, Sergio Martínez, estaría cerca de convertirse en refuerzo del Real Madrid Castilla, aunque con la posibilidad de entrenarse con el primer equipo.
El Real Madrid se prepara ahora para su estreno en LaLiga, programado para este sábado 22 de agosto a las 13:30 horas, cuando visitará al RCD Espanyol. Mourinho cuenta con prácticamente toda su plantilla, aunque deberá afrontar las bajas de larga duración de Rodrygo, Éder Militão y Ferland Mendy, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.