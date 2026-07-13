 Real Madrid inicia la pretemporada con José Mourinho

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Deportes

Real Madrid inicia la pretemporada con José Mourinho

El Real Madrid inició la pretemporada con solo ocho jugadores del primer equipo presentes en Valdebebas. El resto de la plantilla se incorporará de forma escalonada en los próximos días.

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Cuerpo técnico del Real Madrid encabezado por José Mourinho - EFE
Cuerpo técnico del Real Madrid encabezado por José Mourinho / FOTO: Agencia EFE
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El Real Madrid dio inicio este lunes a su pretemporada con una plantilla reducida debido a la participación de numerosos futbolistas en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En su regreso al banquillo blanco, José Mourinho dirigió la primera sesión de trabajo tras completar los habituales reconocimientos médicos, aunque únicamente contó con ocho jugadores disponibles para comenzar la preparación del nuevo curso. La ausencia de gran parte del plantel obligará al entrenador portugués a planificar un inicio de pretemporada marcado por la incorporación gradual de sus principales figuras.

Entre los futbolistas presentes en esta primera jornada destacaron Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Andriy Lunin, Gonzalo García, Franco Mastantuono y Raúl Asencio. Asimismo, Éder Militao, Rodrygo Goes y Ferland Mendy acudieron a las instalaciones del club para cumplir con las evaluaciones médicas, aunque continuarán trabajando de manera individual mientras avanzan en sus respectivos procesos de recuperación. El cuerpo técnico espera recuperar efectivos conforme finalicen los compromisos internacionales de los jugadores convocados por sus selecciones.

Real Madrid sin plantilla completa

Durante los próximos días se incorporarán varios integrantes del primer equipo cuyos combinados nacionales ya concluyeron su participación en la Copa del Mundo, entre ellos Fede Valverde, Vinícius Júnior, Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger, Arda Güler y Bernardo Silva. Más adelante regresarán los futbolistas que aún disputan las instancias finales del torneo, como Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Ibrahima Konaté y Marc Cucurella. La reincorporación escalonada permitirá a Mourinho trabajar de forma progresiva en la consolidación de su idea futbolística.

El principal objetivo del entrenador será devolver al Real Madrid al camino de los éxitos tras dos temporadas sin conquistar títulos. Como parte de la preparación para la campaña 2026-2027, el conjunto blanco disputará dos encuentros amistosos: el primero frente a la Fiorentina en Austria y el segundo contra el Deportivo de La Coruña en el tradicional Trofeo Teresa Herrera. Estos compromisos servirán para evaluar el estado físico del equipo, afinar aspectos tácticos y comenzar a definir la base del once que buscará competir al máximo nivel durante la nueva temporada.

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Gonzalo García, uno de los 8 jugadores que inició pretemporada con el Real Madrid - Real Madrid C.F.

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