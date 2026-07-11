Real Madrid rompe un récord histórico gracias al doblete de Bellingham

Real Madrid se convierte en el club con más goles en una misma edición del máximo torneo de selecciones.

El doblete de Jude Bellingham en la victoria de Inglaterra sobre Noruega no solo fue decisivo para que su selección avanzara a las semifinales del máximo torneo de selecciones. También permitió que el Real Madrid estableciera un récord histórico al convertirse en el club cuyos futbolistas han marcado más goles en una misma edición.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Con las dos anotaciones del mediocampista inglés, los jugadores del conjunto blanco alcanzaron 19 goles en el torneo, superando la marca de 18 tantos que compartían el Honvéd de Hungría (1954), el Bayern Múnich (2014) y el Paris Saint-Germain (2022).

Bellingham ha sido una de las grandes figuras en dicho certamen. El inglés suma seis goles, cifra que lo coloca como el segundo máximo anotador del Real Madrid en esta competición, solo por detrás de Kylian Mbappé, quien lidera la lista con ocho tantos defendiendo la camiseta de Francia.

Los otros del Real Madrid

El récord también ha sido posible gracias a las actuaciones de Vinícius Júnior, autor de cuatro goles con Brasil, y del turco Arda Güler, quien aportó una anotación durante la fase de grupos.

La marca tiene un significado especial porque deja atrás registros que permanecieron durante décadas. En 1954, el Honvéd alcanzó 18 goles impulsado por los 11 tantos de Sándor Kocsis, mientras que el Bayern igualó esa cifra en Brasil 2014 con Thomas Müller como uno de sus principales referentes. En Catar 2022, el PSG también llegó a 18 anotaciones gracias al extraordinario rendimiento de Mbappé y Lionel Messi.

Bellingham tras Mbappé

Además de avanzar con Inglaterra, Bellingham quedó a solo dos goles de Mbappé en la clasificación de los futbolistas del Real Madrid más goleadores del torneo.

Con Francia e Inglaterra aún en competencia, el conjunto blanco todavía tiene la posibilidad de ampliar un récord que ya lo coloca como el club con mayor aporte goleador en una misma edición de esta competición, reafirmando el protagonismo de sus figuras en el escenario internacional.

Etiquetas