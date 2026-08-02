 El portero Vozinha llega a Chile para unirse al Colo Colo
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¡Se terminó la espera! Vozinha llega a Chile para unirse al Colo Colo

Vozinha se declara “muy feliz” de estar en Chile para unirse a Colo Colo

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Vozinha llegó a Chile para unirse al Colo Colo
Vozinha llegó a Chile para unirse al Colo Colo / FOTO: EFE
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El portero titular de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias 'Vozinha', figura en el Mundial 2026, se declaró este domingo "muy feliz" de haber llegado a Santiago de Chile para concretar su vinculación con el club Colo Colo, luego de varios días de espera.

"Estoy muy feliz de haber llegado aquí y agradezco a los hinchas por la paciencia que han tenido para esperarme" declaró el hombre que se perfila como flamante refuerzo del Colo Colo.

El futbolista arribó desde Madrid al aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago, donde fue recibido por un animado grupo de hinchas del club albo. Una bandera de Cabo Verde fue enarbolada al paso del jugador entre los hinchas, que coreaban su nombre y entonaban cánticos del equipo chileno.

Vozinha apareció ante los entusiastas hinchas y un nutrido número de periodistas hacia las 21:03 horas de Chile.

Una llegada con dos retrasos

Vozinha, de 40 años, tuvo dos retrasos consecutivos en su fecha de llegada al país, debido a la demora en el trámite de los documentos de su visado y a que tenía asuntos personales para resolver.

El arquero tiene previsto someterse este lunes a primera hora a exámenes médicos de rigor antes de firmar un contrato por seis meses con la posibilidad de renovación por 12 meses más para el año 2027.

El jugador, incluido en el once ideal de la Copa del Mundo revelado por la FIFA a partir de los votos de los aficionados, llega libre al Cacique, tras culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.

¡De arquero a superhéroe! Vozinha protagoniza campaña de Spider-Man

El portero de Cabo Verde, Vozinha, se une a Messi y Tom Holland en la promoción de la nueva película del arácnido, que ya está en cines.

El martes en la mañana, Vozinha acudirá a su primer entrenamiento con el resto de plantel y al mediodía será presentado oficialmente en el Estadio Monumental.

Su debut en Chile, sin embargo, aún no tiene fecha probable.

Colo Colo viene de ganar, el sábado por 4-3 en su visita a Everton, y su próximo partido será también fuera de casa el próximo domingo ante Unión La Calera.

Los albos, líderes de la liga chilena con 15-12 puntos de distancia, volverá a jugar de local el 16 de agosto ante O’Higgins, por la fecha 19, antes del superclásico del fútbol chileno ante Universidad de Chile.

*Información EFE.

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