Vozinha brilla en campaña de Spider-Man: de arquero a héroe

Vozinha, figura destacada del Mundial 2026, trasciende las canchas para protagonizar la nueva campaña promocional de Marvel y Sony Brasil.
El guardameta de la selección de Cabo Verde fue seleccionado para liderar la difusión de "Spider-Man: Brand New Day", la más reciente producción del universo arácnido, consolidando su impacto internacional y su conexión con millones de aficionados al deporte y al cine.
La producción audiovisual, que ya está generando gran expectativa, se filmó en el Campo do Bitim, ubicado en la isla de São Vicente, en Cabo Verde.
En el material, Vozinha recorre el terreno de juego vistiendo una camiseta oficial inspirada en la nueva entrega del superhéroe.
A través de este video, el futbolista extiende una invitación al público para asistir al estreno de la esperada película, en una estrategia que fusiona de manera innovadora el mundo del fútbol con los grandes éxitos cinematográficos.
La estrategia detrás de la campaña
Sony Brasil acompañó la publicación del material con un mensaje que encapsula la esencia de la campaña.
"Cuando dos héroes que creen que todo el mundo puede marcar la diferencia se unen, pueden suceder cosas increíbles", señala la descripción oficial del clip, difundido ampliamente en plataformas digitales.
Este lema refuerza el concepto de inspiración y superación que caracteriza tanto a la franquicia de Spider-Man como a la trayectoria de Vozinha.
La elección de Vozinha no fue fortuita. Durante la Copa del Mundo 2026, el arquero se convirtió en una sensación global gracias a sus impresionantes actuaciones y a la enorme repercusión que alcanzó en redes sociales.
Su historia personal y su carisma captaron el interés de miles de seguidores, convirtiéndolo en una figura ideal para una campaña internacional dirigida tanto a los amantes del fútbol como a los fieles seguidores del universo Marvel.
Esta colaboración se enmarca dentro de la estrategia de promoción desarrollada por Sony para impulsar el lanzamiento de "Spider-Man: Brand New Day".
La compañía busca conectar con nuevas audiencias mediante referentes deportivos de gran alcance mediático, capaces de ampliar el impacto de la producción en diversos mercados y demografías.