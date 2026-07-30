Escena postcréditos de Spider-Man: Promesas para Marvel

Spider-Man: Brand New Day ya llegó a los cines y, como es tradición en las películas de Marvel Studios, reservó una escena postcréditos que está dando mucho de qué hablar. Aunque breve y enigmática, la secuencia deja una promesa importante para el futuro de Peter Parker y abre la puerta a nuevas historias dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).
La cuarta película protagonizada por Tom Holland retoma los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home, donde el mundo olvidó por completo la identidad de Peter Parker tras el hechizo del Doctor Strange. Ahora, el héroe enfrenta una nueva etapa en completa soledad, centrado en proteger Nueva York mientras intenta reconstruir su vida.
Atención: a continuación hay spoilers de la película. La cinta solo incluye una escena postcréditos, ubicada al final de todos los créditos. En ella aparece nuevamente el Spider-Tracker, una aplicación creada por Ned Leeds para rastrear posibles apariciones de Spider-Man.
Lo inesperado ocurre cuando el sistema deja de ubicar al superhéroe en la Tierra y el ícono comienza a desplazarse hacia el espacio. La secuencia concluye con el clásico mensaje de Marvel: "Spider-Man regresará", dejando en el aire el verdadero destino del personaje.
Las teorías sobre el futuro de Spider-Man
Aunque Marvel no ofrece una explicación directa, la escena ha provocado numerosas especulaciones entre los seguidores de la franquicia. Una de las principales teorías apunta a que Peter Parker podría terminar involucrado en los acontecimientos de Avengers: Doomsday o incluso en Secret Wars, dos producciones que explorarán el multiverso a gran escala.
Otras hipótesis sugieren que el desplazamiento al espacio podría estar relacionado con el planeta Klyntar, hogar de los simbiontes, lo que abriría la posibilidad de que Spider-Man adopte el famoso traje negro inspirado en Venom en futuras entregas. Sin embargo, hasta el momento, Marvel Studios no ha confirmado ninguna de estas teorías.
Más allá del misterio final, Spider-Man: Brand New Day apuesta por una historia más personal y cercana al espíritu clásico de los cómics.