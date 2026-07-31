 PNC verifica actuaciones policiales durante diligencia en Nebaj, Quiché
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PNC verifica actuaciones policiales durante diligencia en Nebaj, Quiché

La institución señaló que el referido procedimiento se desarrolló con la participación y acompañamiento de las instituciones competentes.

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Personal de la Policía Nacional Civil., PNC
Personal de la Policía Nacional Civil. / FOTO: PNC
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La Policía Nacional Civil (PNC) informó que se encuentra realizando las verificaciones internas correspondientes con respecto a las actuaciones del personal de la institución que participó en una diligencia de lanzamiento judicial realizada en Santa María Nebaj, Quiché.

Por medio de un comunicado, la institución señaló que el referido procedimiento se desarrolló con la participación y acompañamiento de las instituciones competentes, incluida la Procuraduría General de la Nación. También se contó con la presencia de una trabajadora social, paramédicos de un cuerpo de bomberos y la Inspectoría General de la PNC.

"Pese a la presencia de las demás instituciones la Policía Nacional Civil ya se encuentra realizando las verificaciones internas sobre las actuaciones policiales durante la diligencia en mención", detalló.

Asimismo, la institución reafirmó su compromiso de garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, velando por el orden público, la seguridad y el respeto a los derechos de todas las personas involucradas.

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