 Ataques armados en Jalapa y Petén cobran tres vidas
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Ataques armados en Jalapa y Petén cobran tres vidas

Las autoridades les dan seguimiento a ambos casos.

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Lugar donde murió una pareja de motoristas tras ataque armado en Jalapa., Bomberos Voluntarios
Lugar donde murió una pareja de motoristas tras ataque armado en Jalapa. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Los hechos de violencia ocurridos este viernes 31 de julio cobraron la vida de tres personas en los departamentos de Jalapa y Petén, según lo dieron a conocer los cuerpos de socorro. Las autoridades les dan el seguimiento correspondiente a ambos casos.

Los Bomberos Voluntarios reportaron que en horas de la madrugada ocurrió un ataque armado en la 1ª calle y 3ª avenida de la zona 2 de Jalapa. Las víctimas son un hombre y una mujer que fueron agredidos por desconocidos.

Los afectados se movilizaban a bordo de una motocicleta cuando ocurrieron los hechos y murieron en el lugar debido a las graves lesiones que les generaron los impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Hasta el momento, ninguno de los fallecidos ha podido ser identificado, pues no se localizaron documentos personales.

Las autoridades competentes realizaron las diligencias para el procesamiento de la escena e iniciaron las investigaciones en busca de esclarecer lo sucedido y ubicar a posibles responsables.

Hombre muere en ataque armado en Petén

Un hombre fue localizado sin vida en horas de la mañana de este viernes en un camino de terracería que conduce hacia la aldea El Rondón, en el municipio de Melchor de Mencos, departamento de Petén.

De acuerdo con información proporcionada por los Bomberos Municipales Departamentales, la víctima presentaba múltiples heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

"Tras la evaluación correspondiente, los elementos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales y notificaron el hecho a las autoridades competentes para que realizaran las diligencias de investigación y el procesamiento de la escena", detalló un portavoz de la institución.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el ataque armado.

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