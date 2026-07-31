 La AFC se suma al pulso contra la FIFA y rechaza su plan
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La AFC se suma al pulso contra la FIFA y rechaza su plan

La Confederación Asiática de Futbol (AFC) se alineó este viernes con la UEFA y la Concacaf al rechazar la creación de la FIFA Forward Enterprise (FFE).

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA
Gianni Infantino, presidente de la FIFA / FOTO: EFE
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La Confederación Asiática de Futbol (AFC) se alineó este viernes con la UEFA y la Concacaf al rechazar la creación de la FIFA Forward Enterprise (FFE), el proyecto con el que la FIFA pretende abrir a inversión privada la explotación comercial de competiciones como la Copa del Mundo.

El organismo asiático reclamó una revisión urgente de la gobernanza del organismo presidido por Gianni Infantino mediante un comunicado, en el que expresó su "profunda preocupación" y aseguró que la iniciativa "no puede lograr de manera realista el amplio consenso y la unidad necesarios para seguir adelante", alineándose así con las posiciones defendidas previamente por las confederaciones europea y la del Norte, Centroamérica y Caribe.

El pronunciamiento asiático supone un nuevo revés para la FIFA, después de que la UEFA advirtiera de las consecuencias que podría tener la iniciativa y de que la Concacaf denunciara la falta de consultas previas.

La Concacaf rechaza la propuesta FIFA de vender el Mundial

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol no está a favor de vender el Mundial a inversores privados.

Tres federaciones han rechazado propuesta

Con el respaldo de la AFC a esas posiciones, tres de las seis confederaciones continentales han expresado públicamente su rechazo a una iniciativa que contempla la creación de una filial comercial, valorada en unos 20.000 millones de dólares, de la que podría abrir hasta un 20 % de su capital a inversores privados.

En su comunicado, la AFC afirmó que el debate ha puesto de manifiesto "deficiencias fundamentales" en los procesos de consulta y toma de decisiones de la FIFA. A su juicio, una propuesta con capacidad para modificar el futuro comercial, deportivo y estratégico del fútbol mundial no puede elaborarse sin una participación efectiva de las confederaciones, las asociaciones nacionales y los órganos estatutarios de la propia FIFA.

UEFA da fuerte golpe a la FIFA tras intención de privatizar los Mundiales

“La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión... No está en venta”, fue el fuerte mensaje de la UEFA.

Por ello, instó al organismo internacional a acometer una revisión urgente de su marco de gobernanza para garantizar una mayor transparencia y una participación real de todos los actores del futbol.

La FIFA, por su parte, defendió este viernes que "nadie está vendiendo el futbol" y anunció que seguirá adelante con el proceso de consulta entre sus 211 asociaciones miembro para valorar la creación de la FIFA Forward Enterprise.

El organismo sostiene que mantendría el control de la nueva sociedad y que la operación permitiría aumentar los recursos destinados al desarrollo del futbol mundial, mientras insiste en que la decisión final corresponderá a todas las federaciones nacionales.

*Información EFE.

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