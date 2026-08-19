 Policías Investigando Caso de Hayden Panettiere y Exnovio
Farándula

Policías acuden a la casa de exnovio de Hayden Panettiere, él estuvo el día que ella murió

La actriz mantuvo una relación tormentosa con Brian Hickerson, donde vivió episodios de violencia. Según las autoridades, él estaba con ella cuando murió.

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Hayden y su ex, Instagram
Hayden y su ex / FOTO: Instagram
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Agentes de policía realizaron una visita a la residencia familiar de Brian Hickerson, exnovio de la fallecida actriz Hayden Panettiere, pocos días después de su inesperado deceso.

La presencia policial se registró en la casa de la abuela del actor, ubicada en Greenville, Carolina del Sur, donde

Hickerson y su hermano, Zach, habían sido fotografiados el día anterior. Cabe destacar que ambos hermanos se encontraban con la estrella de Hollywood en el momento de su muerte, lo que ha generado un intenso escrutinio en torno a las circunstancias del trágico suceso.

Los hechos ocurrieron el miércoles 19 de agosto, cuando dos patrullas del Departamento de Policía de Greenville llegaron a la propiedad de Betty Ellison, abuela de Brian, alrededor de las 8:20 de la mañana.

Según reportes de Page Six, una oficial se aproximó a la puerta principal y llamó en varias ocasiones sin obtener respuesta, mientras su colega intentaba abrir la entrada lateral. Tras aproximadamente tres minutos, los agentes se retiraron del lugar.

Sin embargo, la policía regresó a la vivienda una hora y media más tarde. En esta ocasión, se dirigieron a la parte trasera de la construcción con el objetivo de

Esta acción policial se suma a la investigación en curso sobre el fallecimiento de Panettiere, que ha conmocionado al mundo del espectáculo.

Detalles del fallecimiento 

Hayden Panettiere murió la tarde del domingo 16 de agosto en el complejo de apartamentos Judson Mill Lofts, situado a unas cinco millas de la casa familiar de Brian Hickerson. Un informe del Departamento de Policía de Greenville, citado por NBC News, confirmó que

Zach y Brian Hickerson estaban presentes en el lugar de los hechos. Brian, en particular, mostró a un oficial una "bolsa de medicamentos" que, según su testimonio, la actriz "estaba tomando".

Las autoridades han informado que la protagonista de la serie ‘Heroes’ falleció tras sufrir un "paro cardíaco", y los intentos por reanimarla no tuvieron éxito.

Aunque no se ha confirmado oficialmente, un reporte de TMZ sugiere que fue Zach quien encontró a Hayden Panettiere en mal estado, sentada en una silla de la sala del apartamento, mientras su hermano Brian dormía en otra habitación.

La relación entre Hayden Panettiere y Brian Hickerson comenzó en 2018, tras el término del vínculo sentimental de la actriz con Wladimir Klitschko.

Sin embargo, el noviazgo, que se extendió por cuatro años, estuvo marcado públicamente por múltiples denuncias de violencia y abusos cometidos por Hickerson.

Uno de los episodios más mediáticos del historial del sujeto tuvo lugar en mayo de 2019, fecha en la que fue arrestado por el Departamento de Policía de Los Ángeles, California, a raíz de un caso de violencia doméstica. A pesar de que la actriz obtuvo posteriormente una orden de restricción en su contra, meses más tarde optó por retirar los cargos.

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Hayden Panettiere y su ex novio - Facebook

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