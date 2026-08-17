 Fallece la actriz Hayden Panettiere a los 36 años
Farándula

Conmoción en Hollywood: Muere Hayden Panettiere a los 36 años

La actriz, famosa por sus roles en Heroes y Nashville, falleció el domingo, la noticia fue confirmada por su papá a través de un comunicado.

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hayden panettiere / FOTO: Instagram
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Hayden Panettiere, reconocida actriz por sus papeles en Héroes y Nashville, falleció a los 36 años, según confirmó su representante a ABC News. Hasta ahora, la causa de la muerte no se ha dado a conocer oficialmente.

"Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento de nuestra amada Hayden. Ella fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron; y a los millones que la vieron en pantalla", expresó su padre Skip sobre la repentina muerte de la actriz.

La investigación de su caso se encuentra en manos del Departamento de Policía de Greenville, en colaboración con la Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville.

TMZ informó que, según personas cercanas, Hayden Panettiere venía experimentando dolor de espalda durante el último año y que falleció el domingo por la mañana.

Tanto ella como su pareja, Brian Hickerson, habían viajado al sur desde Los Ángeles el día anterior.

En julio, la actriz canceló a último momento su participación en un evento de terror en California debido a una "emergencia" familiar.

Los organizadores de la convención indicaron que Hayden Panettiere no asistiría por un asunto de salud relacionado con un pariente anciano, información que también fue confirmada por su representante a través de un comunicado.

Sus memorias

A lo largo de los años,  Hayden Panettiere habló abiertamente sobre sus problemas con el alcohol y las drogas. En 2020 pasó tiempo en rehabilitación, logrando mantener la sobriedad.

En 2023 sufrió la pérdida de su hermano menor, Jansen, quien falleció inesperadamente a los 28 años por una afección cardíaca. En una entrevista con la revista People en 2024, confesó cuánto le afectó esta tragedia:

"Cuando te sucede algo tan grave aprendes a elegir tus batallas y a no dejar que las pequeñas cosas te afecten". 

Desde pequeña, Panettiere estuvo ligada al mundo del espectáculo. En declaraciones a The Hollywood Reporter antes del lanzamiento de su libro This Is Me: A Reckoning, describió cómo fue empujada hacia una carrera artística desde temprana edad.

"Fui entrenada. Era como una pequeña soldado y siempre lo he sido. El ‘no’ nunca fue una opción", reveló.

Su trayectoria comenzó en 1990, antes de cumplir un año, participando en comerciales y luego en televisión. A los cuatro años interpretó a Sarah Roberts en One Life to Live, y más adelante tuvo papeles en Guiding Light y como la voz de Dot en la película de Pixar A Bug’s Life. Alcanzó proyección internacional con Remember the Titans y más tarde se consolidó en series como Heroes y Nashville.

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