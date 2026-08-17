 Autoridades decomisan armas, drogas y máquinas para tatuar tras requisa en “El Boquerón”
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Autoridades decomisan armas, drogas y máquinas para tatuar tras requisa en “El Boquerón”

Equipos interinstitucionales inspeccionaron la cárcel ubicada en Santa Rosa.

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La requisa en la cárcel "El Boquerón" se realizó con apoyo de elementos caninos de los equipos K-9., Ejército de Guatemala
La requisa en la cárcel "El Boquerón" se realizó con apoyo de elementos caninos de los equipos K-9. / FOTO: Ejército de Guatemala
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Una serie de ilícitos fue decomisada como resultado de una requisa a gran escala implementada en el Centro de Detención Preventiva "El Boquerón", ubicado en el departamento de Santa Rosa, según lo confirmaron las autoridades este lunes 17 de agosto.

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