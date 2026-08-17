Una serie de ilícitos fue decomisada como resultado de una requisa a gran escala implementada en el Centro de Detención Preventiva "El Boquerón", ubicado en el departamento de Santa Rosa, según lo confirmaron las autoridades este lunes 17 de agosto.
Nacionales
Autoridades decomisan armas, drogas y máquinas para tatuar tras requisa en “El Boquerón”
Equipos interinstitucionales inspeccionaron la cárcel ubicada en Santa Rosa.
- por Nancy Alvarez
- 06:23, Ago 17 2026
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