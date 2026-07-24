 Adolescente muere tras ataque armado en Cuilapa, Santa Rosa
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Adolescente muere tras ataque armado en Cuilapa, Santa Rosa

El hecho de violencia ocurrió frente al Palacio Municipal.

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El hecho de violencia ocurrido en Cuilapa, Santa Rosa, cobró la vida de un menor de edad., Bomberos Voluntarios
El hecho de violencia ocurrido en Cuilapa, Santa Rosa, cobró la vida de un menor de edad. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un ataque armado ocurrido durante la madrugada de este viernes, 24 de julio, cobró la vida de una persona en el barrio El Centro, del municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa. Las autoridades le dan seguimiento al caso que se registró justo frente a la sede del Palacio Municipal.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas para reportar un hecho de violencia que había ocurrido en ese sector, por lo que se hicieron las gestiones correspondientes para atender a posibles afectados.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron a una persona herida de bala que permanecía en estado inconsciente. Al evaluarla, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Los familiares se hicieron presentes en la escena e identificaron al fallecido como un adolescente de 17 años de edad.

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