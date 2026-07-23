 Roberto Carlos: Hospitalización del famoso cantante
Farándula

¿Qué le pasó a Roberto Carlos? El cantante de 85 años fue hospitalizado

La hospitalización de Roberto Carlos encendió las alarmas entre sus seguidores. Esto es lo que se sabe sobre el estado de salud del reconocido cantante brasileño de 85 años.

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Roberto Carlos / FOTO:
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El estado de salud de Roberto Carlos volvió a generar preocupación entre millones de seguidores luego de que se confirmara que el legendario cantante brasileño fue hospitalizado.  Aunque la noticia causó alarma por la edad del artista, de 85 años, su equipo aclaró que el procedimiento médico estaba programado y que su recuperación avanza favorablemente.

El intérprete de clásicos como Detalles, Amada amante y Lady Laura ingresó a un hospital para someterse a una cirugía de vesícula mediante videolaparoscopia, una intervención mínimamente invasiva que había sido planificada con anticipación.  La información fue confirmada a través de un comunicado publicado en las redes sociales oficiales del cantante.

De acuerdo con el comunicado, Roberto Carlos se encuentra estable, tranquilo y siguiendo todas las indicaciones del equipo médico.  Sus representantes también tranquilizaron a sus admiradores al asegurar que la operación no afectará los compromisos profesionales que el artista ya tiene programados para los próximos meses.

Cabe destacar que la noticia provocó una inmediata ola de mensajes de apoyo en redes sociales.  Miles de seguidores de distintas partes del mundo expresaron sus buenos deseos para el cantante brasileño, deseándole una pronta recuperación y destacando el enorme legado musical que ha construido a lo largo de más de seis décadas de trayectoria.

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La cirugía a la que fue sometido corresponde a una colecistectomía por videolaparoscopia, procedimiento que actualmente es considerado el tratamiento estándar para diversas enfermedades de la vesícula, especialmente los cálculos biliares.

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Aunque recibió miles de elogios, un comentario en particular desató una respuesta irónica de la actriz que rápidamente se hizo viral.

Al realizarse mediante pequeñas incisiones, suele ofrecer una recuperación más rápida, menos dolor postoperatorio y un menor riesgo de complicaciones en comparación con una cirugía abierta. Conocido como "El Rey" de la música brasileña, Roberto Carlos ha vendido más de 120 millones de discos y ha conquistado al público de América Latina, Europa y Estados Unidos con una extensa colección de éxitos románticos.

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