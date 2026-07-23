MEM desmiente irregularidades en subsidio a combustibles

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió un comunicado este jueves, 23 de julio, por medio del cual rechazó los señalamientos con respecto a posibles irregularidades en el manejo del subsidio a los combustibles que estuvo vigente en el país y concluyó a finales de junio.
La cartera indicó que en la ejecución de este apoyo temporal para los consumidores se contó con la fiscalización específica de entidades como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) y la Contraloría General de Cuentas, conforme lo establece el Decreto 1126 del Congreso de la República.
La entidad aseguró que de esa manera se contó con la verificación correspondiente, garantizando la trazabilidad de los recursos y la correcta aplicación del beneficio al consumidor, por lo que rechazó los señalamientos que pretendan desconocer las acciones conforme al marco jurídico y que, a su criterio, solo buscan generar desinformación.
Asimismo, aseguró que actuó con base en lo establecido en la normativa vigente, aplicando el apoyo temporal bajo los procedimientos, controles y disposiciones legales correspondientes, garantizando una ejecución transparente, eficiente y apegada a la normativa.
En ese sentido, el MEM rechazó cualquier comentario "infundado" que pretenda desconocer las acciones realizadas y aseguró que continuará colaborando con las instituciones fiscalizadoras y proporcionando la información necesaria para garantizar la transparencia y rendición de cuentas, tras llegar a su fin el subsidio.
Denuncian a autoridades del MEM
Diputados del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) presentaron ayer una denuncia contra autoridades y exautoridades del Ministerio de Energía y Minas debido a posibles anomalías en el manejo del subsidio a los combustibles.
En conferencia de prensa, los parlamentarios señalaron que el referido apoyo económico que estuvo vigente por casi tres meses no llegó al consumidor en su totalidad, sino que terceras personas se apropiaron de parte de los fondos asignados.
"Nosotros lo que pudimos constatar es que se robaron buena parte de ese subsidio. Calculamos que se robaron entre 15 y 25 centavos de dólar por cada galón despachado. Estamos hablando de cientos de miles de galones. En conclusión, entre Q500 millones y Q600 millones que se quedaron en manos de terceros y no llegaron a beneficiar a la gente", dijo el legislador Orlando Blanco.
Explicaron que, por ello, presentaron una denuncia en contra del extitular del MEM, Víctor Ventura; y el actual ministro de Energía, Edwin Barrios, a quienes les atribuyen cargos de asociación ilícita y peculado, entre otros delitos.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7