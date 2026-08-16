 Se viene una semana movida en el deporte de Guatemala
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Se viene una semana movida en el deporte de Guatemala

Conoce los eventos deportivos más destacados para los siguientes días.

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Cartelera deportiva semanal incluye atletismo y futbol
Cartelera deportiva semanal incluye atletismo y futbol / FOTO: Clubes y archivo
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La presente semana traerá grandes emociones en el deporte de Guatemala, y para algunos, la jornada no será tan de color de rosa. El futbol y el atletismo son dos deportes que a lo largo de los siguientes siete días brindará grandes faenas.

La semana se iniciará con la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026, donde Xelajú y Mixco buscan alargar su agonía y evitar la eliminación, como le pasó al Antigua G. F. C., de forma anticipada.

  • Martes 18 de agosto: Xelajú vs. Diriangén a las 21:00 horas
  • Miércoles 19 de agosto: Mixco vs. Umecit a las 19:00 horas
  • Miércoles 19 de agosto: FAS vs. Municipal a las 21:00 horas

En el caso de los quetzaltecos y mixqueños, ambos clubes están obligados a ganar y esperar una combinación de resultados para evitar la eliminación, misma que se puede confirmar esta misma semana y se sumarían al Antigua como clubes ya sin posibilidad matemática de avanzar a siguiente ronda.

Por su parte, Municipal, actualmente segundo lugar del grupo D, buscará un triunfo para dar un paso más a la clasificación a cuartos de final. Si no lo logra, aún tiene un último partido para lograr el objetivo.

Antigua eliminado de Copa Centroamericana: tres partidos, tres derrotas

En una noche de terror, el “Panza Verde”, uno de los cuatro representantes guatemaltecos en el torneo internacional, se despide por la puerta trasera.

Liga Nacional: Triple empate en el liderato

La cuarta jornada del futbol mayor guatemalteco dejó triple empate en el liderato con Municipal, Guastatoya y San Pedro con 9 puntos y una diferencia de +4.

Pero este miércoles 19 de agosto se jugará el duelo reprogramado entre Cobán Imperial vs. Antigua (15:00 horas), pero un triunfo colonial los pondrá como líderes del certamen por mejor diferencia de gol, ya que sumarían 9 puntos y superarían el +4 de los tres clubes que actualmente están en la cima.

El fin de semana del sábado 22 y domingo 23 de agosto se realizará la quinta fecha y el atractivo por el liderato estará al rojo vivo.

Guastatoya le quita el paso perfecto e invicto a Municipal

Con polémica incluida, el “Pecho Amarillo” hace estrellar a los “Rojos” y su liderato queda en riesgo.

Los 21K y la maratón de la Ciudad de Guatemala

La actividad semanal tendrá un cierre espectacular con dos carreras pedestres de la Ciudad de Guatemala, ambas se realizarán el domingo 23 de agosto en dos horarios distinto.

Por primera vez, la Ciudad de Guatemala tendrá una maratón (42K), la cual tendrá su salida a las 05:00 horas frente a la Municipalidad de Guatemala.

Por su parte, los 21K se realizarán a partir de las 07:00 horas. Así que el atletismo se viste de gala y le pondrá un broche de oro a una semana intensa de deportes. 

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La Municipalidad de Guatemala anunció tres grandes carreras en 2026, incluida la primera maratón oficial en la historia de la ciudad.

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