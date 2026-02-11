 Municipalidad anuncia 10K, 21K y la nueva 42K para 2026
Municipalidad anuncia 10K, 21K y la nueva 42K para 2026

La Municipalidad de Guatemala anunció tres grandes carreras en 2026, incluida la primera maratón oficial en la historia de la ciudad.

La Ciudad de Guatemala se alista para vivir un acontecimiento sin precedentes en su historia deportiva. La Municipalidad de Guatemala, a través de la Unidad de Convivencia Social, anunció oficialmente la realización de las carreras 10K, 21K y 42K en 2026. Este anuncio marca un hito, ya que la 42K será la primera maratón oficial organizada en la capital, un paso que coloca a la ciudad dentro del mapa de grandes eventos atléticos de la región y proyecta una nueva etapa para el deporte urbano.

Más allá de la competencia, las tres distancias representan una apuesta estratégica por fomentar la salud, la actividad física y la integración ciudadana. Durante estas jornadas, las principales avenidas y calles capitalinas se convertirán en escenarios de encuentro familiar y convivencia social. La iniciativa busca que cada kilómetro recorrido sea también un símbolo de orgullo urbano y de apropiación positiva de los espacios públicos.

Municipalidad de Guatemala organizará tres carreras de gran nivel en 2026

El alcalde Ricardo Quiñónez subrayó la trascendencia histórica y simbólica de este proyecto, especialmente en el marco de los 250 años de fundación de la ciudad, que se celebrarán en 2026. Destacó que las grandes capitales latinoamericanas cuentan con maratones que se transforman en emblemas de identidad y cohesión social, y aseguró que Guatemala da ahora un paso decisivo para consolidar ese legado. Según afirmó, el objetivo es que las calles cuenten historias de esfuerzo, superación y unidad, dejando una herencia deportiva para las futuras generaciones.

El calendario ya está definido. La carrera 10K se disputará el sábado 25 de abril de 2026, mientras que la media maratón (21K) y la maratón (42K) se celebrarán el domingo 23 de agosto del mismo año. Esta planificación permitirá a los corredores organizar su preparación con anticipación y elegir la distancia que mejor se adapte a su nivel de experiencia, promoviendo así una participación amplia e inclusiva.

Uno de los aspectos más destacados del anuncio es la certificación internacional de las rutas de la 21K y la 42K por parte de AIMS y World Athletics. La medición fue realizada por un agrimensor certificado de Nivel A, siguiendo estrictos protocolos técnicos que garantizan la exactitud de las distancias mediante el método de la ruta más corta posible y el uso de bicicleta calibrada con cinta de acero. Esta certificación asegura que las marcas obtenidas sean válidas a nivel internacional y constituye un paso clave para aspirar a la Etiqueta Básica de World Athletics e integrar el evento al Calendario Global de la entidad.

La organización también contempla estándares internacionales en cronometraje, publicación de resultados, asistencia médica y control antidopaje, además de la gestión del aval correspondiente ante la Federación Deportiva Nacional de Atletismo. Vivian Marroquín, coordinadora de la Unidad de Convivencia Social, destacó que la propuesta responde a una visión integral y de largo plazo, invitando a la ciudadanía a prepararse a través de iniciativas como el Club Run MuniGuate. A su vez, representantes del sector privado, como Banco Industrial, reafirmaron su respaldo al evento mediante facilidades de inscripción y beneficios especiales. Con el apoyo de entidades municipales de tránsito, seguridad y cuerpos de socorro, la capital se prepara para celebrar una fiesta deportiva que promete marcar un antes y un después en la historia de la ciudad.

21K de la Ciudad de Guatemala - Alex Meoño

