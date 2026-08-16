Cruz Azul condena los insultos de Santiago Domínguez

Una semana después de la escandalosa goleada que encajó el América Femenil al Cruz Azul Femenil de la guatemalteca Ana Lucía Martínez (10-0), Mafer Pons, directora deportiva de "La Máquina", advirtió que la institución no permanecerá indiferente.
En el podcast "Platicas del mal", el influencer Santiago Domínguez emitió una serie de insultos para las jugadoras que fueron víctimas del 10-0. "A mí me vale ver.. el futbol femenino, no me importa lo que pasa con el equipo femenil en cuestión que no me afecta en mí día a día, pero para la institución es una mancha, para la institución es una falta de respeto. Estas pende.. no representan al Cruz Azul", aseguró Santiago Domínguez.
Añadió: "Deberían de correrlas a todas y dejarlas sin trabajo. De hecho, deberían enviarlas a ‘teibol dance’ para ver si les va mejor a las pende... en lugar de ser fut bolistas".
La postura del Cruz Azul
En un mensaje contundente, Mafer Pons, directora deportiva de Cruz Azul dejó en claro que la institución analizará las medidas correspondientes para abordar la situación y frenar este tipo de agresiones verbales en las plataformas digitales.
"Las palabras vertidas por esta persona son absolutamente inadmisibles. No solo resultan ofensivas y denigrantes hacia nuestras jugadoras y hacia las mujeres que forman parte del futbol, sino que reflejan una profunda ignorancia respecto al camino que tantas mujeres han construido para ganarse un lugar en este deporte. Como institución, analizaremos la manera correspondiente de abordar este asunto y quiero ser muy clara: no normalizaremos ni permaneceremos indiferentes ante expresiones que denigren, sexualicen o vulneren la dignidad de nuestras jugadoras", puntualizó Pons.
Hasta el momento no se ha puntualizado qué tipo de acciones se tomarán, ni tampoco ha existido pronunciamiento por Santiago Domínguez.
Tras la derrota del 10-0 ante el América, el Cruz Azul volvió a jugar esta semana y ganó 3-1 al Atlante como parte de la tercera fecha del campeonato, lo cual sitúa a la institución en puestos de clasificación.