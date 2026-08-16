 Cruz Azul condena los insultos de Santiago Domínguez
Deportes

Cruz Azul condena los insultos realizados por Santiago Domínguez

Tras los insultos dirigidos a las jugadoras del Cruz Azul Femenil, el equipo analiza las medidas correspondientes para frenar las agresiones verbales.

Compartir:
Polémica en México tras insultos contra jugadoras de Cruz Azul Femenil
Polémica en México tras insultos contra jugadoras de Cruz Azul Femenil / FOTO: Captura de video y Cruz Azul Femenil
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Una semana después de la escandalosa goleada que encajó el América Femenil al Cruz Azul Femenil de la guatemalteca Ana Lucía Martínez (10-0), Mafer Pons, directora deportiva de "La Máquina", advirtió que la institución no permanecerá indiferente.

En el podcast "Platicas del mal", el influencer Santiago Domínguez emitió una serie de insultos para las jugadoras que fueron víctimas del 10-0. "A mí me vale ver.. el futbol femenino, no me importa lo que pasa con el equipo femenil en cuestión que no me afecta en mí día a día, pero para la institución es una mancha, para la institución es una falta de respeto. Estas pende.. no representan al Cruz Azul", aseguró Santiago Domínguez.

Añadió: "Deberían de correrlas a todas y dejarlas sin trabajo. De hecho, deberían enviarlas a ‘teibol dance’ para ver si les va mejor a las pende... en lugar de ser fut bolistas".

La postura del Cruz Azul

En un mensaje contundente, Mafer Pons, directora deportiva de Cruz Azul dejó en claro que la institución analizará las medidas correspondientes para abordar la situación y frenar este tipo de agresiones verbales en las plataformas digitales.

"Las palabras vertidas por esta persona son absolutamente inadmisibles. No solo resultan ofensivas y denigrantes hacia nuestras jugadoras y hacia las mujeres que forman parte del futbol, sino que reflejan una profunda ignorancia respecto al camino que tantas mujeres han construido para ganarse un lugar en este deporte. Como institución, analizaremos la manera correspondiente de abordar este asunto y quiero ser muy clara: no normalizaremos ni permaneceremos indiferentes ante expresiones que denigren, sexualicen o vulneren la dignidad de nuestras jugadoras", puntualizó Pons.

Ana Lucía Martínez mantiene su regularidad y nivel con Cruz Azul

Una nueva victoria de las “Azules” coloca al equipo de la guatemalteca Analú como uno de los clubes protagonistas en la liga femenil de México.

Hasta el momento no se ha puntualizado qué tipo de acciones se tomarán, ni tampoco ha existido pronunciamiento por Santiago Domínguez.

Tras la derrota del 10-0 ante el América, el Cruz Azul volvió a jugar esta semana y ganó 3-1 al Atlante como parte de la tercera fecha del campeonato, lo cual sitúa a la institución en puestos de clasificación.

Foto embed
Mensaje de la directora del Cruz Azul, Mafer Pons - Redes

En Portada

PNC intercepta a dos hombres con pasaportes falsos en el Aeropuerto La Aurorat
Nacionales

PNC intercepta a dos hombres con pasaportes falsos en el Aeropuerto La Aurora

12:42 PM, Ago 16
San Pedro logra tremenda victoria y está entre los primeros lugares t
Deportes

San Pedro logra tremenda victoria y está entre los primeros lugares

04:54 PM, Ago 16
Incendio vehicular causa tránsito lento en ruta al Pacíficot
Nacionales

Incendio vehicular causa tránsito lento en ruta al Pacífico

02:03 PM, Ago 16
Al menos 10 muertos y varios heridos al volcar un autobús t
Internacionales

Al menos 10 muertos y varios heridos al volcar un autobús

03:03 PM, Ago 16
Leyendas del futbol de Colombia disputarán partido solidariot
Deportes

Leyendas del futbol de Colombia disputarán partido solidario

03:29 PM, Ago 16

Temas

GuatemalaMundial 2026FútbolDestacadasNoticias de GuatemalaFIFA#ViralesMundial2026ArgentinaEstados UnidosEspaña#liganacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar