 Video: Guatemalteco logra escapar de redada de ICE en EE.UU.
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Video: Guatemalteco logra escapar de redada de ICE en EE.UU.

El connacional vestía una camisola de la Selección Nacional de Guatemala cuando fue abordado por agentes de inmigración.

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El guatemalteco fue captado en video, en el momento preciso en que escapó de los agentes de ICE., Captura de pantalla.
El guatemalteco fue captado en video, en el momento preciso en que escapó de los agentes de ICE. / FOTO: Captura de pantalla.
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El video de un guatemalteco que logró escapar de un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) se volvió tendencia por la forma en que logró librarse de una detención. El connacional vestía una camisola de la Selección Nacional de Guatemala cuando fue abordado por agentes de inmigración.

Sin embargo, el guatemalteco demostró tener mucha agilidad para salir corriendo y escapar de los intentos de dos agentes por detenerlos. Al principio del clip se logra observar que el guatemalteco iba en su bicicleta cuando los integrantes de ICE le ordenaron detenerse.

Pese a que tuvo que dejar abandonada su bicicleta, el guatemalteco pudo librarse de la acción de los dos estadounidenses que en varias ocasiones esturaron los brazos para tratar de atraparlo. Pese a tener menor estatura, el guatemalteco corrió más rápido y logró perder a los agentes al rodear varios automóviles que estaban parqueados en una calle.

Según los datos que acompañan el video, el episodio ocurrió en una de las calles de Nueva York. El video que se publicó en las redes sociales estuvo acompañado por mensajes de alerta hacia los constantes operativos en contra de los inmigrantes trabajadore en EE. UU.

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Video: Guatemalteco logra escapar de redada de ICE en EE.UU. - Captura de pantalla.

Guatemalteco habría perdido su bicicleta

El video muestra que los agentes de ICE viajaban en una camioneta tipo agrícola al momento de tratar de detener al hombre que vestía la camiseta de la Selección de Guatemala. Al intentar hacerle el registro, el guatemalteco corrió con todas sus fuerzas para perderlos.

La agilidad del guatemalteco fue superior, porque logró dejarlos atrás y aunque no se logra apreciar todo el desenlace, se cree que el connacional pudo haber perdido su bicicleta al escapar de los agentes.

En otro tema que involucra a guatemaltecos, la semana pasada se dio a conocer que las autoridades diplomáticas siguen de cerca la muerte del guatemalteco José Chajón-Raxón, quien falleció estando bajo la custodia de ICE en el centro de detención Delaney Hall, ubicado en Newark, Nueva Jersey.

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