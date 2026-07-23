 Transportistas suspenden temporalmente manifestación
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Transportistas suspenden manifestación para este viernes

La Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala anunció que esperará a conocer la postura del Presidente, Bernardo Arévalo, por lo que la concentración fue suspendida temporalmente.

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La Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala (CATUG) suspendió temporalmente la manifestación que había anunciado para este viernes 24 de julio, a la espera de la conferencia que brindará el presidente Bernardo Arévalo.

CATUG y la Cámara de Movilidad Estratégica de Transporte (CADEMET), anunciaron el pasado 22 de julio una movilización debido al incremento de los precios de los combustibles, por lo que desplegarían 200 unidades del transporte que se dirigirían a la Municipalidad de Guatemala, Palacio Nacional y el Congreso de la República.

"Durante varios meses los operadores hemos venido absorbiendo pérdidas económicas sin recibir un apoyo efectivo que permita recuperar la sostenibilidad del servicio. En ese contexto, consideramos que un nuevo subsidio directo al combustible ya no representa una solución real para el sector ni para la continuidad de la operación.", indicó CATUG en un documento enviado a Gobernación Departamental. 

CATUG agregó que el incremento constante del precio del diésel, sumado al aumento en los costos de repuestos, lubricantes, llantas, mantenimiento y demás insumos indispensables para operar, ha colocado al sistema de transporte urbano en una situación financiera extremadamente delicada.

"Creemos firmemente que proteger el transporte público también significa proteger la economía de miles de usuarios guatemaltecos, quienes dependen diariamente de este servicio para trasladarse a sus trabajos, centros de estudio y demás actividades esenciales.", añadió. 

Posibles caravanas o concentraciones

Ante dicho anunció el intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Amílcar Montejo, informó que algunas organizaciones e instituciones por medio de redes sociales han hecho saber sobre marchas caravanas o concentraciones relacionadas mucha precaución a partir de las 7:00 A.M. del viernes 24 de julio, por lo que recomendó precaución y usar vías alternas. 

Montejo destacó que los posibles puntos bloqueados serían el kilómetro 15, Molino de las Flores en calzada Roosevelt, Puente El Trébol. 

Posiblemente puedan haber algunos puntos como: Villa Hermosa en San Miguel Petapa y colonia Atlántida podría agruparse por medio de vehículos no autorizados para taxis, añadió. 

Los posibles puntos de bloqueo en el país son: 

- CA-1 Occidente, km 15 (Ruta Interamericana)

- CA-9 Norte, km 9 (Ruta al Atlántico)

- CA-9 Sur, km 26 frente a Amatitlán (Ruta al Pacifico)

- CA-1 Oriente, Guastatoya

- Km 188, Cuatro Caminos, Totonicapán

- Km 60, Autopista Palin, Escuintla

- Km 178, El Zarco, Retalhuleu

-Km 247, cruce de La Virgen, Tecún Umán, San Marcos

- Km 197, Quetzaltepeque, Chiquimula

- Km 236, El Florido, Chiquimula

- Km 250, Cubilhuitz, Cobán, Alta Verapaz

- Km 132.5, Cumbre de Santa Elena, Baja Verapaz

- Km 9, Ruta al Atlántico

- Calzada Roosevelt.

- Km 53, Sanarate, El Progreso

-Calzada Aguilar Batres.

- Km 135, Rio Hondo, Zacapa

- Km 26, Ruta al Pacífico

- Km 245, La Ruidosa,

- Km 49, El Tejar, Chimaltenango

- Calzada Raúl Aguilar Batres, a la altura del Anillo Periférico

- Km 117, Las Trampas, Sololá

- Km 61, Cuilapa, Santa Rosa

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