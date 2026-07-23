 Combustibles: Transportistas manifestarán el viernes
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Transportistas movilizarán unas 200 unidades este viernes en protesta por el costo de los combustibles

Las unidades saldrán desde distintos puntos con rumbo al Centro Histórico.

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Buses extraurbanos en la vía pública., ilustrativa de archivo
Buses extraurbanos en la vía pública. / FOTO: ilustrativa de archivo
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Las asociaciones de transportistas en Guatemala anunciaron el despliegue de 200 unidades para una protesta prevista para este viernes 24 de julio, en rechazo al aumento constante de los precios de los combustibles. Esta marcha pacífica partirá desde distintos puntos y se dirigirá al centro histórico de la ciudad.

La iniciativa es impulsada por la Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala junto a la Cámara de Movilidad Estratégica del Transporte de Mixco. Su objetivo es llamar la atención de las autoridades ante la necesidad de establecer mecanismos que permitan la viabilidad del servicio de transporte, afectado por el alza sostenida del combustible.

"Esto es debido al aumento constante del precio del combustible diésel, sumado al aumento de los costos operativos, como es los repuestos, lubricantes, llantas, mantenimientos y demás insumos necesarios para operar, que nos han colocado al sistema urbano en una situación financiera extremadamente delicada, donde ya no podemos seguir nosotros con estos gastos", expresó Saúl Umaña, presidente de la Cámara de Transportistas.

Actualmente, el valor del galón de combustible es superior a los Q40, tras finalizar el subsidio que estuvo vigente por casi tres meses en el país y que otorgaba Q8 al galón de diésel y Q5 al de gasolina.

Transportistas piden al Gobierno liderar diálogo público con importadores de combustibles

Gretexpa señaló que es necesario dialogar con autoridades del Ministerio de Energía y Minas e importadores en una reunión que sea transmitida en vivo por los canales de Gobierno para que los ciudadanos puedan darle seguimiento.

Puntos del recorrido

El entrevistado destacó que notificaron al Ministerio de Gobernación para coordinar la marcha pacífica, que se garantice el orden público y los derechos constitucionales para evitar cualquier tipo de inconveniente. "Estamos en el tema de que la marcha será pacífica, sin ningún tipo de confrontación", destacó.

Los manifestantes estarían recorriendo distintas calles y avenidas y contemplan llegar hasta las sedes de la Municipalidad de Guatemala, el Palacio Nacional de la Cultura y el Congreso de la República.

De esta manera, los transportistas buscan expresar sus planteamientos y exigir respuestas de las autoridades, pues señalaron que han hecho múltiples peticiones, pero considera que es evidente la falta de voluntad para encontrar soluciones.

* Con información de Leticia Sagastume, Emisoras Unidas 89.7

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