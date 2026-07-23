Capturan a presuntos pandilleros vinculados con cobros de extorsión a transportistas

Las fuerzas de seguridad implementaron un operativo este jueves, 23 de julio, en seguimiento a investigaciones por cobro de extorsiones a transportistas en las que estaría involucrados los integrantes de la pandilla del Barrio 18. Preliminarmente se reporta cinco capturados.
Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) desarrolla ua serie de allanamientos en inmuebles ubicados en el municipio de San Pedro Ayampuc, en el departamento de Guatemala, con el objetivo de localizar a personas que tendrían vínculos con las actividades delictivas y decomisar evidencias.
De forma preliminar, se reporta la captura de cinco personas, incluida Dayana Damaris Solís Castillo, a quien se le señala del delito de extorsión y asociación ilícita y quien presuntamente es parte de una estructura que se dedica al cobro de extorsiones a empresas de transporte.
Además, las fuerzas de seguridad, reportan que ya desinstalan varias cámaras de videovigilancia que, según la investigación, habían sido instaladas por los pandilleros de la mara 18.