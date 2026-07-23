 Capturan a presuntos pandilleros vinculados con cobros de extorsión a transportistas
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Capturan a presuntos pandilleros vinculados con cobros de extorsión a transportistas

La PNC y el Ministerio Público llevan a cabo allanamientos en San Pedro Ayampuc.

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Operativo contra las extorsiones que desarrollan las fuerzas de seguridad el jueves, 23 de julio de 2026., PNC
Operativo contra las extorsiones que desarrollan las fuerzas de seguridad el jueves, 23 de julio de 2026. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad implementaron un operativo este jueves, 23 de julio, en seguimiento a investigaciones por cobro de extorsiones a transportistas en las que estaría involucrados los integrantes de la pandilla del Barrio 18. Preliminarmente se reporta cinco capturados.

Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) desarrolla ua serie de allanamientos en inmuebles ubicados en el municipio de San Pedro Ayampuc, en el departamento de Guatemala, con el objetivo de localizar a personas que tendrían vínculos con las actividades delictivas y decomisar evidencias.

De forma preliminar, se reporta la captura de cinco personas, incluida Dayana Damaris Solís Castillo, a quien se le señala del delito de extorsión y asociación ilícita y quien presuntamente es parte de una estructura que se dedica al cobro de extorsiones a empresas de transporte.

Además, las fuerzas de seguridad, reportan que ya desinstalan varias cámaras de videovigilancia que, según la investigación, habían sido instaladas por los pandilleros de la mara 18.

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