 Transportistas piden al Gobierno atender alza de combustible
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Transportistas exigen al Gobierno frenar las extorsiones y atender el alza del combustible

La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) brindó una conferencia de prensa para dar a conocer las peticiones que hace a la administración del presidente Bernardo Arévalo ante el impacto de la violencia y el aumento del precio del diésel.

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Transportistas brindan conferencia para pronunciarse sobre el alza a precios de combustibles y cobro de extorsiones, el martes 21 de julio de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Transportistas brindan conferencia para pronunciarse sobre el alza a precios de combustibles y cobro de extorsiones, el martes 21 de julio de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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Representantes del Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), junto a organizaciones del sector transporte, hicieron un llamado al Gobierno para que adopte medidas inmediatas frente a la ola de extorsiones y asesinatos que afecta a pilotos y ayudantes, así como ante el incremento en el precio de los combustibles, factores que, según afirman, ponen en riesgo la continuidad del servicio.

Durante una conferencia de prensa, los transportistas señalaron que las extorsiones se han convertido en una "condena de muerte" para quienes laboran en el sector. Indicaron que cada semana se registran ataques contra pilotos y que muchas de las víctimas son asesinadas por negarse a pagar las exigencias de grupos criminales.

"El transporte mueve al país y hoy el país nos está quedando a deber", expresaron los representantes del gremio, quienes afirmaron que numerosas empresas han optado por retirar unidades de circulación debido a la inseguridad, reduciendo la oferta de transporte y afectando la movilidad de miles de usuarios.

René Zamora, vicepresidente de la Gretexpa, explicó que entre las principales demandas dirigidas al Gobierno, que encabeza el presidente Bernardo Arévalo, figuran la implementación inmediata de un plan de seguridad en todas las rutas, la investigación y captura de los responsables de los ataques, el fortalecimiento de líneas de denuncia seguras, la instalación de una mesa permanente de diálogo y apoyo económico para las familias de pilotos y ayudantes asesinados.

Impacto del alza en los combustibles

El sector también manifestó su preocupación por el aumento en el precio del diésel, el cual atribuye al comportamiento del mercado internacional y a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

En las últimas semanas, después de que finalizó el subsidio otorgado a los consumidores, se ha podido observar un incremento constante en el valor del galón de los combustibles, llegando incluso a superar los 40 quetzales en la actualidad.

Según explicaron los transportistas durante la conferencia, ese aumento repercute directamente en el transporte de carga y de pasajeros, además de encarecer productos de la canasta básica.

Los dirigentes advirtieron que las empresas ya no pueden absorber el aumento de los costos operativos, por lo que, de mantenerse esta tendencia, podrían verse obligadas a incrementar las tarifas o suspender servicios en algunas rutas.

Al concluir el pronunciamiento, los transportistas reiteraron que su principal objetivo es continuar trabajando en condiciones seguras y garantizar el sustento de sus familias.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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