Ataques al transporte colectivo cobran 60 vidas en el primer semestre del año

Datos de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano dan cuenta de que en el primer semestre de este año se reportó la muerte de 60 personas en hechos violentos en vehículos colectivos de pasajeros. Asimismo, se reveló que en los ataques resultaron heridas 44 personas, siendo los usuarios los más afectados, con 22 heridos y 9 muertos.
En los incidentes también fueron asesinados 17 pilotos de mototaxi, 8 de autobuses extraurbanos 6 de taxis colectivos, 3 de taxis no autorizados y 3 supuestos delincuentes. Según los datos, la mayoría de hechos están relacionados con extorsión, asaltos y ajuste de cuentas.
En ese sentido, el defensor del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Edgar Guerra, dijo que se han incrementado los hechos violentos en el servicio público.
Asimismo, el delegado señaló que el reto del gobierno es implementar un servicio colectivo de calidad, seguro y con una tarifa justa, tomando en cuenta que la mayoría de hechos se dan en unidades sin autorización.