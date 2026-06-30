Intento de asalto en bus deja dos heridos en Chinautla

Un ataque armado se registró durante la madrugada de este martes, 30 de junio, en el interior de un autobús extraurbano en el ingreso a la aldea San Julián, zona 6 del municipio de Chinautla, Guatemala. Según el reporte de los cuerpos de socorro, en el marco del incidente resultaron heridos un adulto mayor y un adolescente.
Los Bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a un hecho de violencia que había ocurrido en el referido sector, específicamente en la carretera antigua a San Pedro Ayampuc, por lo que se movilizaron unidades de emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar un autobús de servicio de transporte de pasajeros y en su interior se encontraban las dos personas lesionadas. Se trataba de un hombre de 71 años, quien presentaba heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en el rostro; y un adolescente de 17 años, quien sufrió lesiones ocasionadas por esquirlas.
"Los paramédicos les brindaron atención prehospitalaria. Ambos fueron estabilizados y posteriormente trasladados a distintos centros asistenciales. El adulto fue ingresado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), mientras que el adolescente fue llevado al Hospital General San Juan de Dios para recibir atención médica especializada", explicó un portavoz de la institución.
De manera preliminar, se informó que el ataque armado se originó en el interior de la unidad de transporte en el marco de un intento de asalto. Sin embargo, corresponderá a las autoridades determinar los detalles sobre lo ocurrido.
Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil para el seguimiento del caso y se esperaba la presencia de fiscales que puedan recabar evidencias y deducir responsabilidades sobre este hecho.
Otro hecho de violencia en Chinautla
Durante la madrugada de este martes se reportó otro hecho de violencia en Chinautla. Un hombre que viajaba en motocicleta fue atacado a balazos y murió. El hecho ocurrió en un sector de la colonia Santa Marta II.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7