Adolescente muere en ataque armado en colonia Reformita

La tranquilidad de la tarde de este domingo, 28 de junio de 2026, se vio interrumpida en la colonia La Reformita, zona 12 capitalina, por un ataque armado que cobró la vida de un adolescente de 14 años. Paramédicos que atendieron la emergencia reportaron que el menor fue ubicado sin vida, frente a una vivienda de la 14 calle y 14 avenida.
Mientras tanto, Bomberos Municipales Departamentales reportaron que otros dos adolescentes fueron asesinados en un ataque armado en la Colonia El Manantial, Lo de Carranza, zona 6 de San Juan Sacatepéquez. Los paramédicos describieron que los cuerpos de los menores fueron encontrados al costado de un domicilio.
Según las imágenes, un adolescente atacado con arma de fuego en la colona El Manantial vestía playera azul y pantalón de lona del mismo color. Al lado quedó el otro joven asesinado, mientras las autoridades trabajan en el lugar para identificarlos.
En la capital, los rescatistas indicaron que el adolescente fallecido tenía una herida de bala en el cráneo. En ambos escenarios, los rescatistas dieron los avisos correspondientes a las autoridades para el procesamiento del escenario del crimen.
Adolescentes encontrados en una cancha
Los paramédicos a cargo de la atención del tiroteo de la colonia Manantial reportaron que ambos adolescentes fueron encontrados en un terreno que funcionaba como una cancha deportiva, al costado de una vivienda de dos niveles del sector.
Bomberos Municipales Departamentales informaron que la atención fue brindada a bordo de una ambulancia identificada con las placas ASJ-02 de la estación ubicada en Ciudad Quetzal.