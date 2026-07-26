 Informe revela cómo ocurrió la masacre en Boca del Monte
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Informe policial revela cómo ocurrió la masacre en Boca del Monte

Según el reporte de la PNC, dentro de la vivienda donde ocurrió la masacre de Boca del Monte se estaba celebrando un cumpleaños.

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Surgen nuevos detalles del ataque armado en la zona 2 de Boca del Monte., Bomberos Municipales.
Surgen nuevos detalles del ataque armado en la zona 2 de Boca del Monte. / FOTO: Bomberos Municipales.
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Después de que se confirmara un ataque armado que dejó al menos siete fallecidos en la zona 2 de Boca del Monte, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó este domingo, 26 de julio de 2026, que el hecho de violencia ocurrió dentro de una vivienda en la que se estaba celebrando un cumpleaños.

El documento compartido por la PNC cita a varios curiosos quienes narraron que los afectados estaban teniendo una convivencia en la residencia, con el portón cerrado, pero con la puerta individual abierta. Al momento de la quema de varios cohetillos, los agresores habrían aprovechado para entrar al domicilio y abrir fuego contra los ahora fallecidos.

El parte policial revela que el ataque armado en Boca del Monte fue perpetrado por hombres que llegaron en un vehículo de color rojo y después de perpetrar el atentado, huyeron con rumbo desconocido. El sonido de los cohetillos habría confundido a los vecinos y a las personas que fueron víctimas del ataque armado.

Los cuerpos de socorro llegaron al lugar y confirmaron que seis personas quedaron fallecidas en el escenario del crimen y que otras dos tuvieron que ser trasladadas hacia la emergencia de un centro asistencial del seguro social.

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Una nueva masacre ocurrió en el barrio El Milagro, San Benito Petén, donde al menos cuatro hombres fueron asesinados en una vivienda.

Más indicios en el escenario del crimen

Asimismo, los agentes que cubrieron la masacre reportaron que entre los indicios encontraron múltiples casquillos de arma de fuego, en el interior y en el frente del domicilio. Dentro de la casa encontraron varias manchas de sangre y varias evidencias de la quema de cohetillos tipo ametralladoras.

El testimonio de algunos testigos indicó que los responsables del ataque armado se conducían a bordo de un vehículo de color rojo y taras efectuar los disparos, escaparon del lugar con rumbo ignorado. Posteriormente, varias unidades de la PNC hicieron rastreos en el lugar para tratar de dar con los responsables de este hecho de violencia.

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