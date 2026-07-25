 MAGA descarta hacer fumigación contra saltamontes gigantes
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MAGA descarta hacer fumigación contra saltamontes gigantes

Autoridades del MAGA afirman que estos insectos no se alimentan de frutos, únicamente de hojas secas y madera en proceso de renovación.

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Imagen con fines ilustrativos.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Pixabay
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La viceministra de Sanidad Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Mayra Mota, informó que la institución mantiene monitoreos en distintos departamentos del país por la detección de saltamontes gigantes. La funcionaria agregó que por ahora no se ha considerado necesario realizar fumigaciones.

Mota aseguró que estos insectos se alimentan principalmente de árboles y especies forestales como hojas y madera en proceso de regeneración. En ese sentido, argumentó que no se considera hacer fumigaciones, por el momento, debido a que los insectos no afectan plantaciones de alimentos.

La viceministra agregó que los saltamontes gigantes únicamente consumen cultivos cuando escasean las hojas secas y la madera en proceso de cambio. Sin embargo, aclaró que los insectos solo consumen las hojas de las plantaciones y no los frutos.

"Los saltamontes gigantes que se han detectado en algunos departamentos atacan principalmente a los árboles; sin embargo, cuando no hay árboles, pues obviamente van a afectar hojas de plantaciones de alimentos. Generalmente van hacia las hojas, no a los frutos", explicó Mota.

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Ventajas de los saltamontes gigantes

La funcionaria indicó que por el momento están notificando información a las poblaciones afectadas, porque los insectos podrían causar un pánico, porque son sumamente grandes. Sin embargo, resaltó que los ejemplares tienen ventajas porque tienden a consumir las hojas que están podridas o las partes del árbol que ya deben renovarse.

No obstante, reconoció que entre las desventajas de los saltamontes gigantes está la apariencia, porque pueden llegar a verse feos, pero también tienen aspectos positivos a nivel forestal, porque representan un mecanismo natural de renovación de los bosques.

"Ya estamos pendientes, porque en caso de que haya una exacerbación de estos animales, se podrían tomar diferentes acciones", manifestó.

La viceministra indicó que las acciones implementadas por el MAGA consisten en informar sobre las características de estos insectos para evitar alarma debido a su gran tamaño y apariencia.

Con información de la periodista Dayana Rashón de Emisoras Unidas 89.7 FM*

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