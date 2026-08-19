Hallan un cadáver en las instalaciones de un club inglés

La Policía Metropolitana de Londres abrió una investigación tras el hallazgo del cadáver de un hombre de 33 años en The Valley, estadio del Charlton Athletic, club que compite en el Championship, la segunda categoría del fútbol inglés. El hecho generó conmoción en las instalaciones del club.
Los servicios de emergencia recibieron una llamada durante la mañana del martes para atender a una persona en el estadio. Al llegar al lugar, los agentes y paramédicos confirmaron el fallecimiento del hombre. Los detectives analizan las circunstancias del caso y una de las hipótesis que manejan es que la víctima pudo haber caído desde una altura durante la mañana del lunes.
El pronunciamiento del club
El Charlton Athletic expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos del fallecido y aseguró que está colaborando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. En un comunicado, la institución pidió respeto por la privacidad de las personas afectadas mientras continúan las investigaciones.
El club también señaló que no existe ninguna sospecha de que alguna persona vinculada con el Charlton haya participado en el incidente. Además, la entidad destacó el profesionalismo de sus trabajadores al afrontar esta situación, que calificó como especialmente difícil, mientras las autoridades continúan con las pesquisas para determinar exactamente qué ocurrió.
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