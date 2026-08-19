Nick Kyrgios es suspendido tras positivo por cocaína

El tenista australiano Nick Kyrgios fue suspendido provisionalmente por la Agencia Internacional de Integridad (ITIA), en el marco del Programa Antidopaje del Tenis, después de que una muestra tomada durante el ATP 250 de Mallorca, España, revelara la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína. La sanción está vigente desde el pasado 4 de agosto de 2026 y supone un nuevo golpe para el jugador, quien en los últimos años ha sufrido constantes problemas físicos que han limitado su actividad en las canchas.
Kyrgios, de 31 años, proporcionó la muestra el 22 de junio y el resultado fue confirmado el 17 de julio por un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). La cocaína está incluida en la Lista de Sustancias Prohibidas como estimulante y sustancia de abuso, por lo que su presencia en competición constituye una infracción dentro del Programa Antidopaje del Tenis. Debido a la naturaleza de la sustancia, la suspensión provisional es obligatoria. El australiano tiene derecho a apelar, aunque hasta ahora no ha presentado un recurso.
Kyrgios se pronuncia
El propio Kyrgios reconoció el positivo y asumió públicamente la responsabilidad por lo ocurrido. "He dado positivo en una prueba en Mallorca. Cometí un gran error y asumo toda la responsabilidad por ello. Lo siento por mis aficionados, por mi familia, por mis patrocinadores y por todos los que están cerca de mí. Sobre todo lo siento por los niños que me siguen. Sé el ejemplo que esto supone y estoy muy decepcionado conmigo mismo", expresó el tenista. También explicó que las lesiones de los últimos dos años han tenido un fuerte impacto en su bienestar: "No voy a poner más excusas, pero quiero dar contexto de por lo que he pasado. Las lesiones de los últimos dos años me han hecho mucho daño, física y mentalmente".
Durante la suspensión, Kyrgios no podrá competir, entrenar ni asistir a eventos organizados o sancionados por World Tennis, la WTA, la ATP, los Grand Slams o las federaciones nacionales. El australiano, ganador de siete títulos y exnúmero 13 del mundo, también anunció que se alejará durante 28 días de las redes sociales y de la vida pública.
Su momento más destacado llegó en 2022, cuando alcanzó la final de Wimbledon ante Novak Djokovic. "Pido a la gente que respete mi privacidad durante ese tiempo y que respete la de mi familia. Lo siento. Trabajaré y volveré mejor", concluyó Kyrgios.
También te puede interesar: