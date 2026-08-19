 México y Guatemala firman acuerdo de seguridad y desarrollo
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México y Guatemala acuerdan seguridad, conectividad y desarrollo rumbo a 2027

En seguridad, ambos gobiernos prácticamente concluyeron la negociación de un nuevo memorándum de entendimiento del Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Guatemala.

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Imagen de archivo donde aparece el ministro de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, EFE/ Andre Borges
Imagen de archivo donde aparece el ministro de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez / FOTO: EFE/ Andre Borges
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México y Guatemala acordaron un Plan Binacional 2027 con cinco ejes de trabajo y una agenda de reuniones para cerrar 2026 con avances en seguridad, infraestructura fronteriza, movilidad humana, desarrollo y cooperación técnica y social, informaron los cancilleres de ambos países tras reunirse en la capital mexicana.

El canciller mexicano Roberto Velasco explicó que el plan fijará "el rumbo y las prioridades" de la relación bilateral el próximo año, mientras su homólogo guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, destacó que el encuentro "permitió tomar decisiones", calendarizar actividades y revitalizar mecanismos binacionales.

En seguridad, ambos gobiernos prácticamente concluyeron la negociación de un nuevo memorándum de entendimiento del Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Guatemala (Ganseg), reactivado en 2025, y prevén suscribirlo en los próximos meses para reforzar la coordinación y capacidad de respuesta ante amenazas compartidas.

En la frontera común, de casi 1.000 kilómetros, acordaron avanzar en infraestructura de cruces, en el programa de despacho conjunto de carga entre Ciudad Hidalgo y Tecún Umán, dos zonas fronterizas entre los dos países separadas por el río Suchiate, y en medidas para facilitar y hacer más seguro el intercambio bilateral.

También continuarán definiendo la ruta para concretar una interconexión ferroviaria entre ambos países mediante la línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), con la intención de acercar economías y comunidades.

En movilidad humana, los dos países mantendrán la coordinación para garantizar retornos dignos, seguros y ordenados y reforzar la protección de las personas en tránsito.

La agenda incluye además una segunda etapa del programa 'Sembrando Vida' en Guatemala, que beneficiará a 10.000 personas en 15 departamentos, así como avances en Juntos para el Bienestar y seis proyectos de cooperación técnica, científica y energética acordados en la Comisión Mixta.

Ambas partes impulsarán además proyectos hidroeléctricos en el río Usumacinta mediante las instituciones responsables y prevén celebrar próximamente una reunión plenaria de la Comisión Binacional México-Guatemala, que Martínez planteó realizar antes de que concluya 2026.

Guatemala y México firman acuerdo para prevenir y combatir los incendios forestales

El acuerdo promoverá el intercambio de información científica, protocolos y operativos conjuntos en el manejo del fuego.

Otros temas abordados

Los cancilleres abordaron también asuntos económicos, migratorios, culturales, educativos y multilaterales, así como la coordinación de posiciones en la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y Naciones Unidas, bajo principios de derecho internacional, derechos humanos, soberanía y solución pacífica de controversias.

Martínez sostuvo que esta hoja de ruta "busca poner al día tareas pendientes y adaptar la agenda a los desafíos regionales y mundiales", mientras que Velasco anunció además que visitará Guatemala en octubre, en una fecha aún por definir.

La agenda retoma la línea marcada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, en su reunión de agosto de 2025 en Campeche, junto al primer ministro de Belice, que derivó en el corredor biocultural Gran Selva Maya.

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