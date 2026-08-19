Ruta Interamericana: Cierre vial tras choque de bus y camión

Las autoridades implementaron un cierre vehicular parcial este miércoles, 19 de agosto, en la ruta Interamericana luego de que se registrara un accidente en el kilómetro 40, jurisdicción de Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, en el tramo con dirección hacia la ciudad capital.
Los cuerpos de socorro trasladaron varias unidades de emergencia al sector luego de ser notificados con respecto a un percance vial que había ocurrido, en el que estuvieron involucrados un bus extraurbano y un camión tipo pipa.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron a varias personas que presentaban crisis nerviosa y golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que les brindaron atención prehospitalaria. Se informó que cinco de los afectados tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.
Cierre vial tras accidente
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) dio a conocer que en el área donde ocurrió el accidente se mantiene un cierre parcial, pues los vehículos involucrados están obstaculizando el carril derecho hacia el oriente.
Las brigadas de la institución se encuentran en ese punto para regular el paso y evitar mayores complicaciones.
Tráiler queda sobre arriate tras otro percance en ruta Interamericana
Largas filas de congestionamiento se observaron esta mañana en la ruta Interamericana debido al impacto que generó un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 24. Las autoridades le dieron seguimiento a esta emergencia.
Por causas que aún no han sido establecidas, el conductor de un vehículo de transporte pesado perdió el control del volante y quedó sobre el arriate central, provocando complicaciones en la circulación vehicular.
De acuerdo con la información compartida por las autoridades de tránsito, el percance afecta dos carriles en dirección hacia el occidente del país. Mientras tanto, un carril con dirección hacia la ciudad capital también permanece obstruido.
Esta situación generó la acumulación del tránsito en ambos sentidos de la ruta y sectores aledaños.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7