 Barbie homenajea a Marilyn Monroe con muñeca de colección
Farándula

Barbie rinde homenaje a Marilyn Monroe con muñeca de colección

Mattel celebra el centenario de Marilyn Monroe con el lanzamiento de una nueva muñeca inspirada en su famoso vestido rosa de “Diamonds Are a Girl's Best Friend”.

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Marilyn Monroe, Instagram
Marilyn Monroe / FOTO: Instagram
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Mattel ha lanzado una nueva muñeca Barbie de colección, rindiendo homenaje a la icónica Marilyn Monroe en lo que habría sido su centenario.

Esta pieza especial se inspira en uno de los momentos más memorables de la carrera cinematográfica de la actriz: su deslumbrante interpretación de "Diamonds Are a Girl’s Best Friend" en la película de 1953, "Los hombres las prefieren rubias".

Con esta edición, la compañía celebra el legado de estilo y glamour de Marilyn Monroe ofreciendo a los coleccionistas una recreación fiel de uno de sus atuendos más reconocidos.

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Marilyn Monroe - Instagram

La muñeca luce un elegante vestido rosa de satén, caracterizado por un gran lazo en la parte posterior, complementado con guantes largos a juego y joyería que evoca el brillo de los diamantes.

Este diseño meticuloso fue el resultado de una colaboración entre Mattel y The Estate of Marilyn Monroe LLC, asegurando la autenticidad y el respeto por la imagen de Norma Jeane Mortenson, nombre real de la artista.

Robert Best, vicepresidente y director creativo de diseño de muñecas en Mattel, destacó la profunda conexión de Barbie con el estilo de Monroe. 

"Barbie tiene una larga trayectoria celebrando el estilo legendario de Marilyn Monroe, tanto como ícono de la moda como actriz querida", afirmó Best.

Añadió que la muñeca fue concebida como un tributo a Marilyn Monroe, inspirándose directamente en el icónico vestido de satén rosa y los deslumbrantes diamantes que lució en la famosa película.

Un Homenaje a un Ícono de Estilo

Esta nueva Barbie Signature Doll no es la primera en honrar a Marilyn Monroe. Se suma a una colección previa de muñecas que Mattel lanzó entre 1997 y 2002, las cuales también recrearon diversos atuendos asociados con sus películas más célebres.

La marca ha demostrado consistentemente su admiración por el impacto cultural y de moda de la actriz a lo largo de los años.

Entre las piezas anteriores se encuentran:

  • Una muñeca basada en el vestido blanco con escote halter que Monroe utilizó en "The Seven Year Itch".
  • Otra que recreó el vestido rojo de lentejuelas que aparece también en "Los hombres las prefieren rubias".
  • Una tercera que tomó como referencia el vestido de noche de un solo hombro que la actriz lució en "How to Marry a Millionaire".

La nueva edición amplía esta venerada colección, enfocándose en un atuendo que, hasta ahora, no había sido replicado en su totalidad. 

La muñeca estará disponible en importantes establecimientos comerciales de Estados Unidos a partir del 18 de agosto, con un precio de 81 dólares, ofreciendo a los entusiastas la oportunidad de poseer un pedazo de la historia del cine y la moda.

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