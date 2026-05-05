Guatemala en Netflix: Terror y misterio de una muñeca

Una nueva historia de terror disponible en Netflix ha captado la atención del público, no solo por su trama inquietante, sino por un detalle que ha generado conversación en Guatemala: el origen de la muñeca protagonista está vinculado a Tikal, uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos del país.
Según la narrativa de la película, la muñeca —aparentemente inofensiva— fue adquirida en este antiguo lugar maya por una familia. Sin embargo, lo que parecía un simple objeto decorativo se convierte en el centro de una tragedia, ya que estaría poseída por un espíritu maligno que desata una serie de eventos fatales.
Una historia marcada por la tragedia
De acuerdo con el desarrollo de la trama, la familia que adquiere la muñeca comienza a experimentar fenómenos extraños. Poco a poco, la situación escala hasta convertirse en una pesadilla: todos los miembros de la familia mueren en circunstancias relacionadas con la presencia del objeto, dejando como único sobreviviente al niño que tenía un vínculo directo con la muñeca.
Este elemento añade un componente aún más perturbador a la historia, ya que mezcla lo sobrenatural con el drama familiar, una fórmula que ha sido clave en el éxito de las películas de terror contemporáneas.
El papel de Guatemala en la historia
El hecho de que la muñeca tenga origen en Tikal ha despertado curiosidad entre los espectadores, especialmente en el público guatemalteco. Este sitio, ubicado en Petén, es uno de los centros más importantes de la civilización maya y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Con una historia que se remonta a más de mil años, Tikal es reconocido por su riqueza cultural, su arquitectura monumental y su misticismo, características que han sido aprovechadas en múltiples producciones para aportar un aire enigmático a las historias.
Terror sobrenatural y objetos malditos
La película se suma a una larga tradición del cine de terror que gira en torno a objetos poseídos, como muñecas o artefactos antiguos que albergan entidades malignas. En este caso, el guion utiliza la conexión con un lugar histórico para reforzar el misterio y darle mayor profundidad a la historia.
Según el resumen de la película, la trama gira en torno a una presencia oscura vinculada a la muñeca, que comienza a influir en quienes la rodean, provocando sucesos cada vez más violentos.
La inclusión de Guatemala en la historia ha generado diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios se muestran sorprendidos por la referencia a Tikal, otros han señalado el uso de elementos culturales como parte de una narrativa ficticia de terror.
A pesar de ello, la película ha logrado posicionarse como una de las más comentadas dentro del catálogo de Netflix, especialmente por su capacidad de generar tensión y por el misterio que envuelve el origen de la muñeca.