Whitney Houston Brilla en Barbie con Su Look Inolvidable

Whitney Houston continúa haciendo historia más de una década después de su muerte. Mattel presentó la primera Barbie dedicada a la legendaria cantante estadounidense, una pieza de colección que recupera una de las imágenes más alegres y reconocibles de su carrera: su colorido look en el videoclip de "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)".
La Barbie Signature Whitney Houston Doll salió a la venta el 9 de agosto de 2026, una fecha elegida especialmente porque ese día la artista habría cumplido 63 años. El lanzamiento forma parte de las celebraciones que durante este año recuerdan cuatro décadas del legado musical de una de las voces más importantes de la música popular.
Para crear la muñeca, Mattel trabajó junto a Pat Houston, cuñada de Whitney y albacea de su patrimonio. El resultado no busca únicamente reproducir los rasgos físicos de la cantante, sino capturar la energía y estética de una etapa que la convirtió en una superestrella mundial.
La elección tampoco fue casual. En lugar de inspirarse en la Whitney de "The Bodyguard" o "I Will Always Love You", la compañía regresó hasta 1987 para recordar a la joven artista que conquistaba las listas musicales mientras bailaba al ritmo de "I Wanna Dance with Somebody".
Así luce la Barbie de Whitney Houston
La muñeca reproduce el vestido morado que Whitney utilizó en el famoso videoclip, además de los llamativos pendientes de colores, el maquillaje vibrante y el voluminoso peinado característico de la estética de finales de los años 80.
El homenaje incluye además un micrófono con su respectivo soporte, reforzando la imagen de Houston como la estrella sobre el escenario que conquistó al público gracias a su extraordinaria voz.
Pat Houston explicó que Mattel prestó especial atención a los pequeños detalles, desde los pendientes y el tono del cabello hasta el color del vestido y los zapatos.
La elección del videoclip también tiene un enorme peso dentro de la carrera de la artista. "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)" fue el sencillo principal de su segundo álbum, "Whitney", publicado en 1987. Aquel disco hizo historia al convertirse en el primer álbum de una artista femenina en debutar directamente en el número uno del Billboard 200. La canción, además, le otorgó a Houston un Grammy a Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina.
Una Barbie que comenzó a imaginarse hace 20 años
Detrás del lanzamiento existe una historia que comenzó mucho antes de 2026.
Pat Houston reveló que la posibilidad de crear una muñeca inspirada en Whitney empezó a discutirse hace aproximadamente dos décadas, cuando la cantante todavía estaba viva.
En aquel momento, Houston estaba interesada en desarrollar una muñeca relacionada con "The Bodyguard", la película de 1992 que protagonizó junto a Kevin Costner y cuya banda sonora se convirtió en uno de los grandes fenómenos de su trayectoria.
Sin embargo, el proyecto no consiguió concretarse. Whitney Houston murió el 11 de febrero de 2012, a los 48 años, pero la idea permaneció entre los proyectos que su familia esperaba poder realizar algún día.
Dos décadas después de aquellas primeras conversaciones, la muñeca finalmente se convirtió en realidad.
¿Por qué eligieron "I Wanna Dance with Somebody"?
Cuando Mattel y los responsables del patrimonio de Whitney retomaron el proyecto tuvieron que decidir qué etapa de la cantante querían inmortalizar.
Su carrera dejó numerosas imágenes que podrían haberse convertido en Barbie: desde sus elegantes vestidos de gala hasta el estilo que lució en "The Bodyguard" o sus recordadas presentaciones sobre los escenarios.
Finalmente, "I Wanna Dance with Somebody" fue considerada una elección natural por el vínculo que mantiene con sus seguidores y por representar uno de los momentos más luminosos de su carrera.
El videoclip muestra precisamente una transformación visual: comienza con una estética en blanco y negro y posteriormente explota en colores, luces y la característica moda de los años 80 mientras Whitney interpreta la canción.
La imagen quedó grabada en la cultura pop y ahora también podrá permanecer en las colecciones de Barbie.
Un 2026 lleno de homenajes para Whitney Houston
La llegada de la muñeca coincide con un año especialmente importante para preservar el legado de la cantante.
Además de cumplirse cuatro décadas de una etapa fundamental de su carrera, Houston está siendo reconocida en 2026 con diferentes homenajes, entre ellos un Special Merit Lifetime Achievement Award de la Recording Academy y su incorporación a las celebraciones del New Jersey Hall of Fame.
La Barbie fue presentada públicamente el 8 de agosto durante la quinta edición de la Legacy of Love Gala, actividad benéfica organizada por la Whitney E. Houston Legacy Foundation en Atlanta. Un día después, coincidiendo con el cumpleaños de la cantante, comenzó su comercialización.