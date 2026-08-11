 Estrella de The Office revela diagnóstico de cáncer de mama
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Estrella de The Office revela que tiene cáncer de mama incurable

La actriz Lucy Davis, conocida por su papel en The Office, decidió hablar públicamente sobre una situación personal que ha cambiado su vida.

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The Office / FOTO: The Office
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Lucy Davis sorprendió a sus seguidores al revelar públicamente que fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa 4 hace aproximadamente un año y medio.  La actriz de 53 años, conocida mundialmente por su participación en The Office, explicó que decidió mantener su diagnóstico en privado durante este tiempo, pero ahora quiso compartir su experiencia y enviar un mensaje a otras personas.

De acuerdo con su testimonio, el cáncer ha hecho metástasis en los huesos, específicamente en la columna, la cadera derecha y las costillas. Davis señaló que la enfermedad es incurable y que ya no es posible recurrir a la quimioterapia como tratamiento.

La actriz también recordó el primer indicio que la llevó a consultar a un especialista. Según relató, no se trataba de un bulto evidente, sino de una pequeña zona dura que inicialmente estuvo a punto de ignorar. Por ello, Lucy Davis aprovechó su publicación para pedir a sus seguidores que no pasen por alto cambios o señales inusuales en el cuerpo y que busquen atención médica ante cualquier preocupación.

A pesar de la gravedad de su diagnóstico, la actriz aseguró que intenta afrontar esta etapa con una actitud positiva.  Explicó que quiere aprovechar el tiempo que tenga por delante y continuar encontrando momentos de diversión y alegría.

Más de la actriz de The Office

Davis contó que permanecer de pie o caminar durante largos periodos puede resultarle complicado y que en ocasiones necesita utilizar una silla de ruedas. El humor, según explicó, se ha convertido en una herramienta fundamental para afrontar la situación. Incluso pidió a sus amigos y familiares que continuaran tratándola con normalidad y que no la vieran únicamente como una persona enferma.

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Davis también aseguró que no tiene miedo de lo que venga y que está en paz con su situación. Además, manifestó su deseo de continuar trabajando, especialmente en la actuación, una profesión que considera una de las grandes alegrías de su vida. Lucy Davis alcanzó reconocimiento internacional gracias a su papel de Dawn Tinsley en The Office UK, la comedia creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant.

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