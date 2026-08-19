 Wisin lanza la Universidad del Perreo: ¡Reguetón al máximo!
Farándula

Wisin crea la Universidad del Perreo, dedicada al reguetón

Tras tres décadas de carrera, el artista impulsa un espacio académico para estudiar y preservar la historia del reguetón y la cultura urbana.

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Wisin, figura emblemática del reguetón, ha sorprendido al anunciar la creación de la "Universidad del Perreo" (UDP), una innovadora institución dedicada al estudio, la preservación y la difusión de la rica historia del reguetón y la cultura urbana.

Este proyecto marca un hito en la trayectoria del género, llevando sus raíces y evolución directamente al ámbito académico.

La noticia fue difundida mediante un comunicado oficial en las plataformas digitales del artista, donde Juan Luis Morera Luna, conocido mundialmente como Wisin, explicó la profunda motivación detrás de esta iniciativa.

El cantante destacó sus más de tres décadas de experiencia en la industria musical, siendo testigo directo de la transformación del reguetón desde sus inicios callejeros hasta convertirse en un fenómeno global.

"Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios", expresó el artista en su mensaje, subrayando la necesidad de formalizar el estudio de un movimiento que ha impactado a millones.

La Universidad del Perreo se propone abordar el "perreo" no solo como un estilo de baile, sino como una disciplina integral, profundamente conectada con la cultura, el arte y el rigor académico.

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Wisin - Instagram

Más detalles

La propuesta educativa se resume en un lema contundente y evocador: "El ritmo es el curriculum. La calle es el campus", reflejando la esencia y el origen del género que busca documentar y enseñar.

Wisin enfatizó su compromiso personal con la iniciativa, viéndola como una vía crucial para salvaguardar la rica historia del movimiento musical y cultural que rodea al reguetón. 

"Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre", afirmó, destacando la trascendencia del género en la industria global.

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Wisin UDP - Instagram

Aunque los detalles completos sobre el funcionamiento interno de la UDP, sus programas académicos específicos y los requisitos definitivos de admisión aún están pendientes de divulgación, la plataforma digital del proyecto ya ha habilitado el proceso de solicitudes de preadmisión.

Esto permite a los interesados manifestar su intención de formar parte de esta propuesta educativa pionera.

Un elemento que genera expectativa es una cuenta regresiva visible en la página oficial, la cual indica una apertura formal programada para dentro de quince días. A pesar de esta fecha inminente, la información sobre las actividades inaugurales o el formato exacto del inicio del proyecto se mantiene bajo reserva, añadiendo un aire de misterio a su lanzamiento.

La sede de esta innovadora universidad se establecerá en Cayey, Puerto Rico, la ciudad natal de Wisin. Esta elección no es casual, ya que Cayey representa una parte fundamental de la historia personal del artista y de sus primeros pasos en el mundo de la música, anclando el proyecto en las raíces geográficas y culturales del reguetón.

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