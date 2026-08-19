Exposición gratis de cine antiguo en Guatemala por el Día de la Fotografía

Cada 19 de agosto, fotógrafos profesionales, aficionados y amantes de las imágenes celebran el Día Mundial de la Fotografía, una fecha que reconoce el valor de esta disciplina como arte, herramienta de comunicación y testimonio de la historia.
En Guatemala, la conmemoración puede convertirse también en una oportunidad para hacer un viaje al pasado. Durante agosto permanece abierta una exposición fotográfica dedicada al cine antiguo guatemalteco, que reúne imágenes vinculadas con distintas etapas de la memoria cinematográfica del país.
La muestra forma parte del Festival de Agosto 2026 y se encuentra instalada en el Teatro de Bellas Artes, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. La entrada es gratuita.
¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Fotografía el 19 de agosto?
La elección de esta fecha está vinculada con uno de los acontecimientos que transformaron para siempre la manera de conservar imágenes.
El 19 de agosto de 1839, el Gobierno francés anunció públicamente el daguerrotipo, procedimiento fotográfico desarrollado por Louis Daguerre, y lo puso a disposición del mundo. Este hecho es considerado uno de los grandes momentos en el nacimiento y desarrollo de la fotografía.
El daguerrotipo permitía obtener imágenes sobre una superficie metálica y representó un enorme avance tecnológico para su época. Con el paso de los años, las técnicas fotográficas evolucionaron hasta llegar a las cámaras analógicas, digitales y, posteriormente, a los teléfonos celulares que actualmente permiten capturar una imagen en cuestión de segundos.
La celebración mundial también busca reconocer la fotografía como una herramienta capaz de documentar acontecimientos, preservar recuerdos y registrar transformaciones sociales y culturales.
Una exposición para viajar al pasado del cine guatemalteco
Precisamente ese valor documental de la fotografía puede apreciarse en la exposición de cine antiguo que se presenta durante agosto en Guatemala.
La muestra está a cargo de la Cinemateca Universitaria "Enrique Torres" y busca acercar al público a parte de la memoria visual del cine guatemalteco mediante fotografías relacionadas con producciones, espacios y diferentes momentos de su historia.
Más allá de observar imágenes antiguas, la exposición permite comprender cómo la fotografía se convierte con el paso de los años en un documento histórico. Una imagen puede conservar detalles sobre vestuario, escenarios, personajes y formas de producción que ayudan a reconstruir diferentes épocas.
La propuesta cobra un significado especial este 19 de agosto, pues ofrece una alternativa cultural para celebrar el Día Mundial de la Fotografía mientras se conoce parte del patrimonio audiovisual guatemalteco.
¿Dónde y cuándo se puede visitar?
La exposición fotográfica de cine antiguo estará disponible hasta el 28 de agosto de 2026 en el Teatro de Bellas Artes, ubicado en la Avenida Elena 14-75, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
El horario anunciado es de 9:00 a 16:30 horas y el ingreso es gratuito. Además de esta muestra, el Festival de Agosto contempla actividades vinculadas con el cine clásico y conversatorios, junto con propuestas de música, danza y teatro.